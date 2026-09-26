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Pre tačno 45 godina, 26. septembra 1981, JAT-ov "boing 727" poleteo je iz tadašnjeg Titograda prema Beogradu. U avionu su bili glumci Žarko Laušević, Mihajlo Miša Janketić i Marko Nikolić, fudbaleri FK Budućnost, pevačica Biljana Petrović i narodni heroj Milan Šijan.

Let je trebalo da traje manje od sat vremena.

Umesto toga, putnici će narednih više od 20 sati provesti kao taoci trojice naoružanih mladića, a otmica će se završiti tako neobično da će svetske novine pisati kako su putnici "kidnapovali kidnapere".

"Kapetane, izgleda da smo oteti"

Avion je iz Titograda najpre odleteo za Dubrovnik, gde je ušlo još putnika. Samo desetak minuta nakon ponovnog poletanja, na visini od oko 4.500 metara, kopilot Mirko Pintar primetio je da se iza njegovih leđa nešto događa.

Foto: printscreen YT

"Kapetane, izgleda da smo kidnapovani", rekao je kapetanu Ljubomiru Zekavici.

Zekavica se okrenuo i ugledao mladiće kako njegove kolege izvode iz pilotske kabine. Među njima je bio i kapetan Gojko Vujanović, koji je tog dana putovao kao običan putnik.

Otmičari su potom u kabinu uveli stjuardesu. Zekavica se okrenuo i video da joj jedan od njih, Marko Križić, drži nož uz vrat.

Borivoje Jelić tada je naredio:

"Vozi u Italiju."

Pilot je okrenuo avion, ali samo nekoliko trenutaka kasnije Jelić je počeo da ga optužuje da ne leti tamo gde mu je naređeno.

"Slušajte vi mladići - radite vi lepo svoj posao, a ja ću da radim svoj. Ja moram sve zajedno, i vas i putnike, da dovedem žive i zdrave na zemlju, posle vi radite šta hoćete", odgovorio je Zekavica.

Pilot je znao da ne sme da izaziva otmičare. Njegov prvi zadatak bio je da avion i sve ljude u njemu održi u vazduhu. Ali istovremeno je neprekidno razmišljao kako da ostatak sveta obavesti o drami koja se odvijala iznad Jugoslavije.

Otmičari su naredili da se ne kontaktira kontrola leta. Ipak, kopilot je uspeo da pošalje signal i obavesti Beograd da je avion otet.

Ko su bili otmičari i šta su hteli?

Trojica glavnih otmičara bili su Borivoje Jelić iz Bjelovara, Marko Križić iz Bjelovara i Milan Prpić iz Rijeke. Kasnije su pred sudom bili optuženi i drugi ljudi za pomaganje u organizaciji otmice.

Pitanje motiva, međutim, ostalo je zanimljivo i decenijama kasnije.

Sud je kao motiv zvanično naveo avanturizam. Jelić je, s druge strane, u kasnijim svedočenjima govorio o političkoj pozadini otmice i svom protivljenju tadašnjem jugoslovenskom sistemu.

Prema njegovim kasnijim navodima, tokom boravka u nemačkom zatvoru došao je pod uticaj članova Bader-Majnhof grupe i želeo da njihovom akcijom skrene pažnju na političke zatvorenike u Jugoslaviji. Tvrdio je da je plan bio da avion odvedu dovoljno daleko, a zatim objave politički proglas.

Italija, Atina, Izrael...

Prvobitni plan bio je da avion odleti ka jugu Italije. Međutim, otmičari su ubrzo promenili odluku i zatražili da lete prema Izraelu.

Problem je bilo gorivo.

Zekavica je morao da ih ubedi da avion mora da sleti i dopuni rezervoare. Tako su stigli do Atine, gde je avion dobio gorivo, a zatim nastavio prema Izraelu.

Izraelske vlasti, međutim, nisu dozvolile ulazak u njihov vazdušni prostor. U jednom trenutku avionu je čak zaprećeno presretanjem.

Sledeća stanica tako je postao Kipar.

Jedna bolesna žena promenila je tok otmice

Na letu je bila teško bolesna žena iz Crne Gore, koja je trebalo da stigne u Beograd na lečenje.

Na Kipru su otmičari pristali da je puste iz aviona. Žena je iznesena na nosilima, a sa njom je do vozila hitne pomoći otišao lekar FK Budućnost Đuro Musić.

Otmičari su mu dozvolili da ostane. On je, međutim, to odbio i vratio se u avion.

U tom trenutku niko nije znao da su se upravo stekli uslovi za spas.

Kada se poslednja stjuardesa Radica Đurđević vratila u avion, zadnja vrata još nisu bila zatvorena.

Putnici su videli priliku.

Ubrzo se prolomio povik:

"Požar!"

Ljudi su počeli da izlaze iz aviona. Otmičari u prvi mah nisu shvatili šta se događa. Tek kada su pogledali oko sebe, postalo im je jasno da putnika gotovo da više nema.

Prema svedočenju kapetana Zekavice, jedan od njih tada je izgovorio:

"Ala su nas zaj**bali!". Taoci su tako uspeli da nadmudre otmičare.

Otmičari su ostali sami

Međutim, drama još nije bila završena.

Foto: Kurir

Stjuardesa Radica Đurđević vratila se u avion kada je shvatila da su njene kolege ostale unutra. Sa njom je ostao i Gojko Vujanović. U avion se vratio i kapiten Budućnosti Petar Ljumović, koji nije želeo da napusti svoju rođaku. Sada je u letelici ostala samo mala grupa ljudi. I opet je nekom od posade na pamet pala genijalna ideja. Uključili su rashladne uređaje do maksimuma, pa se kabina ubrzo ispunila parom.

Otmičari su poverovali da je u pitanju dim i da se požar širi.

U trenutku njihove najveće zbunjenosti, preostali članovi posade uspeli su da izađu iz aviona.

Trojica otmičara ostala su sama i - na kraju se predala.

Pilot ih posle svega nije mrzeo

Možda je najneobičniji deo cele priče usledio tek kada je drama bila završena. Na letu nazad za Jugoslaviju, Zekavica je sedeo sa otmičarima i razgovarao s njima.

Od Milana Prpića saznao je da ima četvorogodišnju ćerku. Rekao mu je da će njegovom detetu poslati poklon.

Prpiću su krenule suze.

Pilot je potom razgovarao sa Jelićem o svemu što se dogodilo. Nije ga opravdavao, ali je pokušavao da razume kako je došlo do toga.

"Zar ne vidiš da je to bilo najbolje rešenje i za nas i za vas", rekao mu je.

Jelić je odgovorio da i on tako misli.

Trojica otmičara kasnije su osuđena u Beogradu. Jelić je dobio osam godina zatvora, Križić pet, a Prpić tri i po godine.

"Niko nas nije oslobodio"

Žarko Laušević Foto: ATA images

U avionu su tog dana bili neki od najpoznatijih ljudi tadašnje Jugoslavije - Laušević, Janketić i Nikolić, ali i čitava ekipa FK Budućnost.

Ipak, njihove biografije u tom trenutku nisu značile ništa. Kada su se našli pod pretnjom oružja, svi su bili samo putnici.

Marko Nikolić kao vožd Đorđe Petrović Karađorđe Foto: Printscreen/Youtube

A upravo su ti putnici na kraju uspeli da izvedu ono što danas zvuči gotovo neverovatno - izašli su iz otetog aviona i ostavili otmičare same unutra.

Strana štampa danima je pisala o neverovatnom raspletu. "Ne otimajte Jugoslovenima avione", "Putnici kidnapovali kidnapere", bili su samo neki od naslova.

Godinama kasnije, Miša Janketić je u jednoj rečenici opisao ono što se dogodilo tog 26. septembra 1981. godine:

Miša Janketić Foto: Preentscreen/Youtube