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Više od 2.000 građana do sada je obuhvaćeno velikom akcijom preventivnih kardioloških pregleda koju sprovode mobilne ekipe UKC Niš i Instituta "Niška Banja".

Lekari su izašli iz bolnica i ambulanti i stigli direktno do građana, u sela i prigradska naselja. Cilj je bio jednostavan - da se zdravstveni problem otkrije pre nego što postane hitno stanje.

Pregledi su pokazali koliko je prevencija važna, jer su kod pojedinih građana uočeni zdravstveni rizici zbog kojih je bilo potrebno nastaviti dijagnostiku i lečenje u zdravstvenim ustanovama.

Od prvog pregleda do dalje brige, pacijent nije sam

Foto: UKC Niš

Ova akcija nije zamišljena kao jednodnevni susret lekara i pacijenta. Za UKC Niš, pregled je tek prvi korak.

Pacijenti kod kojih su uočene promene ili rizici dobijaju preporuke za dalju dijagnostiku, a ideja je da se prati njihov put od prvog pregleda do kontrole i terapije.

Foto: UKC Niš

Pomoćnik direktora UKC Niš, doc. dr Aleksandar Nikolić, poručio je da je terenski rad pokazao koliko građanima znači kada lekar dođe kod njih.

"Kada zdravstveni radnik dođe u sredinu u kojoj ljudi žive, razgovor i pregled postaju dostupniji, a problemi se otkrivaju ranije. Ovo je pravi primer prevencije na delu. Više od 2.000 pregledanih građana je značajan rezultat, ali iza tog broja stoji više od 2.000 ljudi kojima smo dali priliku da provere svoje zdravlje", rekao je doc. dr Aleksandar Nikolić.

Poverenje se vraća delima, a ne rečima

V. d. direktora UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, ističe da je najveći rezultat akcije upravo poverenje koje se gradi direktnim kontaktom sa pacijentima.

Foto: UKC Niš

"Briga za čoveka nije slogan, već obaveza. Kada lekar dođe kod pacijenta, kada ga pregleda, sasluša i ostane uz njega i posle pregleda, onda se vraća ono najvažnije – poverenje. Pacijent mora da zna da nije broj, da nije papir i da nije prepušten sam sebi. Zato smo izašli na teren i zato nastavljamo da idemo dalje. Preko 2.000 pregledanih nije kraj, već dokaz da smo na pravom putu. Naš zadatak je da stignemo do svakog čoveka kome je potrebna pomoć", poručio je doc. dr Milan Lazarević.

Ne staju, ekipe nastavljaju obilazak sela

Prvi deo akcije je završen, ali mobilne ekipe UKC Niš i Instituta "Niška Banja" nastavljaju rad na terenu.

Foto: UKC Niš

Plan je da se obiđe što veći broj sela i prigradskih naselja, kako bi preventivni pregledi bili dostupni i građanima koji zbog udaljenosti, obaveza ili drugih razloga ređe dolaze u zdravstvene ustanove.

Foto: UKC Niš