Gusle simbol srpske epike spojile prošlost i budućnost: Veterani oduševili đake na Višnjićevim danima
- Na Višnjićevim danima kod Šida veterani organa bezbednosti i vojne policije Srbije prvi put su se družili sa đacima OŠ 'Filip Višnjić'.
- Položili su vence na spomenik Filipu Višnjiću, a učenicima su uručili sportske rekvizite i pričali o odbrani zemlje.
Na tradicionalnoj manifestaciji Višnjićevi dani u okolini Šida, članovi Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije prvi put su se susreli sa đacima i nastavnicima OŠ "Filip Višnjić", spajajući tako negovanje istorije i brigu o mladim naraštajima.
Počast velikanu srpske epike
Zajednički je odata počast velikanu Filipu Višnjiću, jednom od najvećih guslara, prosvetitelja i pesnika našeg naroda, tvorcu srpskog ustaničkog i junačkog epa koji je od Prvog srpskog ustanka do danas nadahnjivao slobodarstvom i junaštvom borce u svim ratovima, pa tako i u dva poslednja u kojima su učestvali mnogi veterani iz Udruženja.
Pokloni i sećanja na odbranu zemlje
Nakon liturgije u crkvi Svetog Nikole, položili su vence na spomenik Filipu Višnjiću na mesnom groblju u Višnjićevu. Dolazak veterana u školu je bio posebno upečatljiv, a osnovci iz Morovića, Višnjićeva i Jamena, s pažnjom su saslušali predstavljanje Udruženja kao i sećanja veterana na odbranu zemlje. Kako i priliči mladosti, opšte oduševljenje nastalo je kada su im veterani uručili sportske rekvizite.
Negovanje tradicije na Višnjićevim danima
Na poziv domaćina, na čelu sa direktoricom škole Sanjom Nikolić, gostovanje i boravak veterana na Višnjićevim danima završen je druženjem u Lovačkom domu. Sa nastavnim osobljem i predstavnicima lokalne samouprave dogovoreno je da se ovaka i slična druženja održavaju ubuduće češće, jer se time daje nemerljiv doprinos negovanju tradicije i rodoljublja kod mladih naraštaja.
U poslednje dve godine bilo je više sličnih druženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije sa učenicima osnovnih škola, recimo, u Brusu, Kragujevcu, Takovu, upotpunjenih prikazivanjem dokumentarnih filmova, kazivanjem neposrednih učesnika bitaka, kao i revijalnim utakmicama prilikom predaje sportske opreme kao dara članova Udruženja.