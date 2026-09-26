Veterani i đaci zajedno na liturgiji u Višnjićevu

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Na tradicionalnoj manifestaciji Višnjićevi dani u okolini Šida, članovi Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije prvi put su se susreli sa đacima i nastavnicima OŠ "Filip Višnjić", spajajući tako negovanje istorije i brigu o mladim naraštajima.

Počast velikanu srpske epike

Zajednički je odata počast velikanu Filipu Višnjiću, jednom od najvećih guslara, prosvetitelja i pesnika našeg naroda, tvorcu srpskog ustaničkog i junačkog epa koji je od Prvog srpskog ustanka do danas nadahnjivao slobodarstvom i junaštvom borce u svim ratovima, pa tako i u dva poslednja u kojima su učestvali mnogi veterani iz Udruženja.

Veterani na grobu Filipa Višnjića Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Pokloni i sećanja na odbranu zemlje

Nakon liturgije u crkvi Svetog Nikole, položili su vence na spomenik Filipu Višnjiću na mesnom groblju u Višnjićevu. Dolazak veterana u školu je bio posebno upečatljiv, a osnovci iz Morovića, Višnjićeva i Jamena, s pažnjom su saslušali predstavljanje Udruženja kao i sećanja veterana na odbranu zemlje. Kako i priliči mladosti, opšte oduševljenje nastalo je kada su im veterani uručili sportske rekvizite.

Sportski rekviziti deci na dar Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Negovanje tradicije na Višnjićevim danima

Na poziv domaćina, na čelu sa direktoricom škole Sanjom Nikolić, gostovanje i boravak veterana na Višnjićevim danima završen je druženjem u Lovačkom domu. Sa nastavnim osobljem i predstavnicima lokalne samouprave dogovoreno je da se ovaka i slična druženja održavaju ubuduće češće, jer se time daje nemerljiv doprinos negovanju tradicije i rodoljublja kod mladih naraštaja.

Veterani dočekani kako dolikuje Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

U poslednje dve godine bilo je više sličnih druženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije sa učenicima osnovnih škola, recimo, u Brusu, Kragujevcu, Takovu, upotpunjenih prikazivanjem dokumentarnih filmova, kazivanjem neposrednih učesnika bitaka, kao i revijalnim utakmicama prilikom predaje sportske opreme kao dara članova Udruženja.