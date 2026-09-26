Društvo
Ministarka Stamenkovski na 108. godišnjicu od proboja Solunskog fronta položila venac na Zejtinliku: NJihova žrtva je naš zavet, a naše pamćenje dug prema njima
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski odala je počast srpskim vojnicima i položila venac na Zejtinliku.
- Na Zejtinliku povodom obeležavanja 108 godina od proboja Solunskog fronta, odala sam počast srpskim vojnicima i položila venac u znak dubokog poštovanja i večne zahvalnosti. Pred njihovim večnim počivalištem sećamo se junaka koji su svojim životima branili slobodu i otadžbinu - istakla je ona.
Dodaje da je njihova žrtva naš zavet, a naše pamćenje je dug prema njima.
- Večna im slava i hvala.
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