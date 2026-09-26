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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski odala je počast srpskim vojnicima i položila venac na Zejtinliku.

- Na Zejtinliku povodom obeležavanja 108 godina od proboja Solunskog fronta, odala sam počast srpskim vojnicima i položila venac u znak dubokog poštovanja i večne zahvalnosti. Pred njihovim večnim počivalištem sećamo se junaka koji su svojim životima branili slobodu i otadžbinu - istakla je ona.

Dodaje da je njihova žrtva naš zavet, a naše pamćenje je dug prema njima.

- Večna im slava i hvala.

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