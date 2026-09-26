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Ako smo u 20. veku morali da umremo za našu otadžbinu, dajte da u 21. veku živimo za nju. Dajte da naša suštinska misao bude da nas ima, da nam se rađaju deca, da čuvamo mir i slobodu za srećnije srpske naraštaje“, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na državnoj komemorativnoj svečanosti povodom 108. godišnjice proboja Solunskog fronta na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu.

Ministarka je istakla da Zejtinlik nije samo mesto stradanja i smrti, već i mesto vaskrsa i ponovnog života Srbije, kao i mesto sa kojeg današnje generacije moraju da ponesu najvažniju obavezu - da svoje pretke nikada ne zaborave.

Milica Đurđević Stamenkovski na Zejtinliku Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Treći put bi preminuli i umrli večno onda kada bismo ih mi zaboravili. Zato to nikada ne sme da nam se dogodi. Mi smo samo jedna karika u njihovom lancu, jedan korak u kontinuitetu našeg pamćenja i sećanja“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da su srpski vojnici, uprkos najtežim stradanjima, ostali jedinstveni i istrajni u borbi za slobodu, poručivši da je upravo jedinstvo jedna od najvažnijih lekcija koju su nam ostavili.

Oni bi nam danas poručili da nemamo oko čega da se delimo i gložimo, da nemamo rezervnu otadžbinu, da sa njom ne smemo da se kockamo i poigravamo i da uvek i na svakom mestu treba da tražimo ono što nas spaja, a ne ono što nas deli“, navela je ministarka.

Govoreći o žrtvi srpskog naroda u Velikom ratu, ministarka je ukazala da broj stradalih nikada ne sme da se posmatra kao statistika, već kao tragedija svakog pojedinačnog života, porodice i doma koji su ostali bez svojih najmilijih.

Ona je podsetila i na značaj savezništva Srbije sa Francuskom, kao i na bratske veze sa grčkim narodom, na čijoj se zemlji nalazi Zejtinlik, ističući da su prijateljstva, bratstva i savezništva bogatstvo svakog naroda.

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Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Naši su dedovi Francusku prizivali u molitvama i zahvaljivali joj se na podršci i pomoći. Danas, čitav vek kasnije, želimo da to naše savezništvo traje u istom duhu iskrenosti, ljubavi i poštovanja“, rekla je ministarka.

Đurđević Stamenkovski je istakla da je obaveza današnje generacije da čuva sećanje na one koji su živote dali za Srbiju, ali i da njihovu žrtvu pretoči u odgovornost prema budućnosti.

Učićemo i sinove sinova naših da znaju da je ovo svetilište i mučilište, ali da znaju da ovo nije samo mesto smrti, nego mesto vaskrsa i ponovnog života Srbije. Dužni smo da čuvamo mir i slobodu za srećnije srpske naraštaje“, poručila je ministarka.

Na kraju obraćanja, ministarka je uputila poruku srpskim vojnicima koji počivaju na Zejtinliku:

„Dedovi, pradedovi, čukundedovi, stričevi, ujaci, kumovi, deveri, muževi, braćo naša - nikada i nikada i nikada vas nećemo zaboraviti.“

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, ministar rada i boračko - invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, predstavnici Vojske Srbije, Republike Grčke, članovi državne delegacije Vladinog odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i Srpske i brojna udruženja građana su položili venac i na grob Đorđa Mihailovića, čuvara srpskog vojničkog groblja i obišli spomen-kosturnicu.

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