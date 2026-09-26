"Plače, lomi čaše i viče njeno ime!" Nezapamćen skandal na svadbi u Jagodini: Bivši dečko mlade uleteo, napio se od tuge pa napravio haos!
- Svadba u Jagodini prekinuta je kada se pojavio mladin bivši dečko, koji je došao kao pratnja rođaka mladoženje.
- Popio je mnogo alkohola, pa je pred gostima lomio čaše i vikao njeno ime.
- Mladoženja je hteo da se obračuna s njim, ali su ga zadržali kum i stariji svatovi, dok je mlada pobegla u toalet.
Ono što je trebalo da bude najlepši dan u životu jedne mlade Jagodinke, pretvorilo se u pravu pravcatu sapunicu sa elementima drame!
Svadbeno veselje u jednom poznatom jagodinskom restoranu prekinuto je na najšokantniji mogući način kada se među gostima pojavio - mladin bivši dečko.
Kako saznajemo od sagovornika sa lica mesta, mladić je na svadbu zapravo stigao kao pratnja mladoženjinog rođaka, koji uopšte nije imao pojma o njegovoj prošlosti sa mladom.
Kada je poziv stigao, on je to shvatio kao svoju poslednju šansu da je vidi.
- Oni su bili u dugogodišnjoj vezi i svi u gradu znaju da je on nikada nije stvarno preboleo. Kada je ušao u salu, u početku je sve delovalo mirno. Sedeo je u uglu, bio poprilično neprimetan i držio se po strani. Međutim, kako je rakija počela da teče u potocima, tako su i potisnuta osećanja izbila na površinu. Popio je doslovno flašu žestine za sat vremena - otkriva za Kurir jedan od gostiju koji je prisustvovao skandalu.
Kada je bend zasvirao teške narodnjake i kada su mladenci izašli na podijum, bivšem momku su potpuno otkazale kočnice.
- Prvo je počeo glasno da dobacuje sa sedišta, a onda je ustao, prišao podijumu i pred svim gostima počeo da lomi čaše i urla njeno ime! Svi su zanemeli - dodaje naš sagovornik.
"Lomi od tuge, ne od besa"
I dok su mladoženjini rođaci skočili da ga izbace napolje kako ne bi izbila opšta tuča, u sali je nastao tajac, a pojedini gosti su sa sažaljenjem posmatrali prizor.
- Mladoženja je pobesneo, hteo je fizički da se obračuna sa njim, ali su ga kum i stariji svatovi zadržali.Mlada je samo prebledela i pobegla u toalet sa drugaricama. Svi su komentarisali da dečko uopšte nije bio agresivan u smislu da hoće nekog da bije, nego je to bio čist očaj i tuga! Čovek se raspao na komade pred 200 ljudi jer nije mogao da podnese da je vidi u venčanici - navodi izvor.
Na kraju, muzika je stala na nekih dvadesetak minuta dok obezbeđenje i mladićevi drugovi nisu uspeli da ga izvedu ispred restorana, gde je, prema rečima svedoka, nastavio da plače na haubi automobila.
Veselje je po rečima gostiju nastavljeno, ali je "gorak ukus" ostao tokom cele večeri, a Jagodina i dalje bruji o ovom nezapamćenom ljubavnom skandalu koji je obeležio venčanje.