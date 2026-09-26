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Ono što je trebalo da bude najlepši dan u životu jedne mlade Jagodinke, pretvorilo se u pravu pravcatu sapunicu sa elementima drame!

Svadbeno veselje u jednom poznatom jagodinskom restoranu prekinuto je na najšokantniji mogući način kada se među gostima pojavio - mladin bivši dečko.

Kako saznajemo od sagovornika sa lica mesta, mladić je na svadbu zapravo stigao kao pratnja mladoženjinog rođaka, koji uopšte nije imao pojma o njegovoj prošlosti sa mladom.

Kada je poziv stigao, on je to shvatio kao svoju poslednju šansu da je vidi.

Foto: Shutterstock

- Oni su bili u dugogodišnjoj vezi i svi u gradu znaju da je on nikada nije stvarno preboleo. Kada je ušao u salu, u početku je sve delovalo mirno. Sedeo je u uglu, bio poprilično neprimetan i držio se po strani. Međutim, kako je rakija počela da teče u potocima, tako su i potisnuta osećanja izbila na površinu. Popio je doslovno flašu žestine za sat vremena - otkriva za Kurir jedan od gostiju koji je prisustvovao skandalu.

Kada je bend zasvirao teške narodnjake i kada su mladenci izašli na podijum, bivšem momku su potpuno otkazale kočnice.

Foto: Shutterstock

- Prvo je počeo glasno da dobacuje sa sedišta, a onda je ustao, prišao podijumu i pred svim gostima počeo da lomi čaše i urla njeno ime! Svi su zanemeli - dodaje naš sagovornik.

"Lomi od tuge, ne od besa"

I dok su mladoženjini rođaci skočili da ga izbace napolje kako ne bi izbila opšta tuča, u sali je nastao tajac, a pojedini gosti su sa sažaljenjem posmatrali prizor.

- Mladoženja je pobesneo, hteo je fizički da se obračuna sa njim, ali su ga kum i stariji svatovi zadržali.Mlada je samo prebledela i pobegla u toalet sa drugaricama. Svi su komentarisali da dečko uopšte nije bio agresivan u smislu da hoće nekog da bije, nego je to bio čist očaj i tuga! Čovek se raspao na komade pred 200 ljudi jer nije mogao da podnese da je vidi u venčanici - navodi izvor.

Na kraju, muzika je stala na nekih dvadesetak minuta dok obezbeđenje i mladićevi drugovi nisu uspeli da ga izvedu ispred restorana, gde je, prema rečima svedoka, nastavio da plače na haubi automobila.