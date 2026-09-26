

Mesto Drenica na Kosovu i Metohiji 1998. postaje jedno od glavnih žarišta sukoba između srpske policije i albanskih terorista. Upravo sa ovog prostora potiče i takozvana Drenička grupa, 15 ljudi iz vrha teroristicke orgnizacije OVK, na čijem čelu je bio Hašim Tači. Na Kosovu tada već traju oružani napadi ne samo na policijske stanice, punktove vec i srpske civile. Ljudi nestaju iz svojih domova i sa radnih mesta. Iz centralne Srbije na Kosovo kreću Posebne jedinice policije MUP-a. Među njima su i pripadnici Užičkog odreda, raspoređeni na području Srbice i Drenice. Sa srpskim junacima kreće i lekar koji će zajedno sa njima stati u odbranu svoje zemlje, njenog suvereniteta i granica, ali čije će oružje biti drugačije: stetoskop, lekovi i znanje da sačuva život. U teškim borbama sa teroristima, kada bi preko motorole stigao poziv za pomoć, kretao je prema mestu sukoba, često pod vatrom i uz pomoć oklopnog vozila ili belog "stojadina" sa oznakom Crvenog krsta. Sa policijom je ulazio u sela u Dreničkom okrugu na Metohiji, upravo tamo gde su bila glavna uporišta OVK. Lečio je albanske civile i pomagao im, a oni su mu, uprkos ratnim okolnostima, ukazivali poverenje i tražili njegovu pomoć.



Meseci su prolazili u borbama. Dolazi 1999. godina, NATO bombardovanje, novi ranjeni i poginuli, a zatim Kumanovski sporazum i povlačenje srpskih snaga sa Kosova i Metohije. Ali za mnoge koji su bili tamo, povratkom kući rat nije bio završen. Godinama kasnije, ovaj lekar odlučuje da zapiše svoja sećanja. Da sačuva priče o policajcima sa kojima je delio teren, o ranjenima, poginulima i o svemu što su zajedno prošli.

Večeras u emisiji “Neispričano” čovek koji je kao ratni lekar Posebnih jedinica policije otišao u srce Drenice, bio uz policajce u najtežim borbama i više od dve decenije kasnije odlučio da svoja sećanja ostavi zapisanim. Gost večerašnje emisije “Neispričano” je dr Dragan Pavlović.

Ne propustite priliku da čujete njegovu priču, koja zavređuje pažnju, večeras od 22.15 na Kurir televiziji