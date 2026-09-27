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Prijatno jesenje vreme očekuje nas i danas, a suvo i stabilno biće i narednih dana.

Danas će, kako se navodi na zvaničnom sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti sunčano, uz temperaturu do 25 stepeni.

"Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije očekuje se kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni", navodi RHMZ.

Ilustracija Foto: Kurir/T. Ilić

Tokom sledeće sedmice, kako dodaju, najviša dnevna temperatura neće se bitnije menjati i u većini mesta kretaće se od 21 do 26 stepeni.

"Tokom dana pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost, slaba kiša očekuje se tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije", navodi RHMZ.

I Marko Čubrilo navodi da će narednih dana preovlađivati suvo, stabilno i prijatno vreme.

- Narednih dana na vreme kod nas uticaće polje anticiklona, koje će nam doneti suvo i stabilno vreme. Bez obzira na to što se nad Atlantikom počinju ređati snažni cikloni, to za nas za sada ne znači ništa. Sada se lepo vidi da je sva ta priča o toplom Mediteranu i garantovanim obilnim padavinama u hladnijem delu godine samo šuplja priča - kaže Čubrilo.

Topao Mediteran, kako dodaje, predstavlja samo potencijal za obilnije padavine, ali ukoliko sinoptika to ne dozvoli i ne dođe do ciklogeneze nad njim, neće biti obilnijih padavina.

Marko Čubrilo najavljuje hladnije vreme Foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

- Tek oko 10. oktobra, kada je moguća promena sinoptike, ima uslova za ciklogenezu nad Đenovskim zalivom, ali ona za sada ne deluje ni impresivno ni dugotrajno, te se za sada obilnije padavine ne očekuju - kaže on i dodaje da je to još dalek period i da će se do tada mnogo toga promeniti. Do tada, kako navodi, na području Srbije praktično neće biti merljivih količina padavina.

Izuzetak bi, kako kaže, mogao da bude krajnji istok i jugoistok Srbije, gde bi visinski ciklon nad Grčkom mogao da "dobaci" malo vlage. Ipak, i tamo je moguć samo redak pljusak, koji bi ponegde mogao da donese oko pet milimetara padavina.

- Narednih dana noći će biti hladne, sve češće i maglovite, a na višim planinama mogući su prizemni mrazevi, uz minimalne temperature od 1 do 13 stepeni Celzijusa. Tokom dana uglavnom sunčano, uz normalne ranojesenje maksimalne temperature, uglavnom od 18 do 24, a na moru do 27 stepeni Celzijusa. Vetar će biti uglavnom slab, istočnih smerova - kaže Čubrilo.