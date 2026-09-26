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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski poklonila se danas senima srpskih junaka na Zejtinliku, povodom 108 godina od probijanja Solunskog fronta.

- "Nismo vas zaboravili." U toj rečenici staje sva naša obaveza prema onima koji su svoje živote položili za Srbiju. Na Zejtinliku sam odala počast srpskim Soluncima, našim dedovima, pradedovima i precima koji su prošli albansku golgotu, probili Solunski front i svojom žrtvom zadužili generacije koje su došle posle njih - istakla je ona, i dodala: