Društvo
Ministarka Stamenkovski se poklonila senima heroja: "Nismo vas zaboravili! U toj rečenici staje sva naša obaveza prema onima koji su živote položili za Srbiju"
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski poklonila se danas senima srpskih junaka na Zejtinliku, povodom 108 godina od probijanja Solunskog fronta.
- "Nismo vas zaboravili." U toj rečenici staje sva naša obaveza prema onima koji su svoje živote položili za Srbiju. Na Zejtinliku sam odala počast srpskim Soluncima, našim dedovima, pradedovima i precima koji su prošli albansku golgotu, probili Solunski front i svojom žrtvom zadužili generacije koje su došle posle njih - istakla je ona, i dodala:
- Oni su se vratili svojoj Srbiji, a mnogi od njih zauvek su ostali na putu slobode. Naše je da ih pamtimo i da nikada ne zaboravimo da sloboda koju danas živimo ima svoju cenu.
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