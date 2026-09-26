Ovo je najopasnije greška na auto-putu, a većina je pravi: Stvori se efekat "pokretnog zida", a sudar je posle toga nemoguće izbeći
Minimalna dozvoljena brzina na auto-putevima u Srbiji iznosi 60 kilometara na čas, a vožnja ispod tog ograničenja stvara ogroman rizik. Stručnjaci upozoravaju da velika razlika u brzini između vozila dovodi do efekta pokretnog zida, što drastično skraćuje vreme za reakciju.
Načelnik Odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju Agencije za bezbednost saobraćaja Miloš Milekić objasnio je zbog čega je previše spora vožnja na auto-putu izuzetno opasna po sve učesnike u saobraćaju.
Mnogi vozači žive u uverenju da je spora vožnja sinonim za bezbednost, ali kada je reč o auto-putevima, situacija je potpuno drugačija. Prema rečima stručnjaka, minimalna dozvoljena brzina na auto-putu u Srbiji iznosi 60 kilometara na čas. Vozila koja ne mogu da razviju ovu brzinu, poput traktora, radnih mašina i mopeda, strogo su zabranjena na ovim saobraćajnicama.
Fenomen pokretnog zida
Najveća opasnost kod spore vožnje leži u velikoj razlici u brzini između vozila. Miloš Milekić iz Agencije za bezbednost saobraćaja slikovito je opisao ovaj problem kao "efekat pokretnog zida".
- Vozilo koje se kreće maksimalno dozvoljenom brzinom od 130 kilometara na čas prelazi čak 36 metara u jednoj sekundi. Kada takav vozač naiđe na nekoga ko vozi znatno ispod ograničenja, njegovo vreme za reakciju je drastično skraćeno - rekao je Milekić i dodao:
- To stvara takozvani efekat pokretnog zida i direktno dovodi do ozbiljnih saobraćajnih nezgoda.
Komentarišući ovu temu, gledaoci su takođe izrazili nezadovoljstvo ponašanjem pojedinih vozača na putevima, ističući da oni koji ne prilagođavaju brzinu i ne prate ritam saobraćaja ugrožavaju sve ostale.
Upotreba telefona i zakonske sankcije
Pored neprilagođene brzine, upotreba mobilnih telefona tokom vožnje predstavlja jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. Zapanjujući je podatak da čak tri četvrtine vozača u Srbiji koristi telefon za volanom. Reporter je primetio tokom uključenja da neki vozači upravo zbog korišćenja telefona namerno usporavaju svoja vozila, čime dodatno pogoršavaju situaciju i ometaju protok saobraćaja.
Vožnja ispod propisane brzine, naročito u preticajnoj traci, zakonski je kažnjiva jer predstavlja ozbiljno ugrožavanje bezbednosti.
Ukoliko vozač usled kvara na vozilu ili drugog objektivnog razloga ne može da održi minimalnu brzinu od 60 kilometara na čas, stručnjaci savetuju da se odmah uključe sva četiri pokazivača pravca. Na taj način se ostali učesnici u saobraćaju na vreme upozoravaju na opasnost, a vozač je dužan da obavesti nadležne službe i da vozilo što pre i na bezbedan način isključi sa auto-puta.
Kurir/Blic