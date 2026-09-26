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Minimalna dozvoljena brzina na auto-putevima u Srbiji iznosi 60 kilometara na čas, a vožnja ispod tog ograničenja stvara ogroman rizik. Stručnjaci upozoravaju da velika razlika u brzini između vozila dovodi do efekta pokretnog zida, što drastično skraćuje vreme za reakciju.

Načelnik Odeljenja za planiranje, prevenciju i edukaciju Agencije za bezbednost saobraćaja Miloš Milekić objasnio je zbog čega je previše spora vožnja na auto-putu izuzetno opasna po sve učesnike u saobraćaju.

Mnogi vozači žive u uverenju da je spora vožnja sinonim za bezbednost, ali kada je reč o auto-putevima, situacija je potpuno drugačija. Prema rečima stručnjaka, minimalna dozvoljena brzina na auto-putu u Srbiji iznosi 60 kilometara na čas. Vozila koja ne mogu da razviju ovu brzinu, poput traktora, radnih mašina i mopeda, strogo su zabranjena na ovim saobraćajnicama.

Fenomen pokretnog zida

Najveća opasnost kod spore vožnje leži u velikoj razlici u brzini između vozila. Miloš Milekić iz Agencije za bezbednost saobraćaja slikovito je opisao ovaj problem kao "efekat pokretnog zida".

​- Vozilo koje se kreće maksimalno dozvoljenom brzinom od 130 kilometara na čas prelazi čak 36 metara u jednoj sekundi. Kada takav vozač naiđe na nekoga ko vozi znatno ispod ograničenja, njegovo vreme za reakciju je drastično skraćeno - rekao je Milekić i dodao:

​- To stvara takozvani efekat pokretnog zida i direktno dovodi do ozbiljnih saobraćajnih nezgoda.

Komentarišući ovu temu, gledaoci su takođe izrazili nezadovoljstvo ponašanjem pojedinih vozača na putevima, ističući da oni koji ne prilagođavaju brzinu i ne prate ritam saobraćaja ugrožavaju sve ostale.

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Upotreba telefona i zakonske sankcije

Pored neprilagođene brzine, upotreba mobilnih telefona tokom vožnje predstavlja jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. Zapanjujući je podatak da čak tri četvrtine vozača u Srbiji koristi telefon za volanom. Reporter je primetio tokom uključenja da neki vozači upravo zbog korišćenja telefona namerno usporavaju svoja vozila, čime dodatno pogoršavaju situaciju i ometaju protok saobraćaja.

Vožnja ispod propisane brzine, naročito u preticajnoj traci, zakonski je kažnjiva jer predstavlja ozbiljno ugrožavanje bezbednosti.