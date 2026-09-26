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Beograđanka Nina Pantić (28) i Egipćanin Muhamed Yehia Šika najpoznatiji su srpsko-egipatski par. Njihova ljubav planula je tokom Nininog boravka u Kairu, a zbog nje je Muhamed i napustio svoju rodnu zemlju, preselio se u Srbiju, naučio naš jezik i običaje. Nina i Muhamed su nedavno postali i roditelji, a dete odgajaju u Srbiji.

Muhamed i Nina venčali su se u Egiptu pre nekoliko godina, a po preseljenju u Srbiju Ninin deka dao je Muhamedu nadimak Žika.

Kako Nina kaže, majka je uvek bila uz nju, dok su otac i brat bili malo skeptični, sve do momenta dok ga nisu upoznali.

- Moja porodica je bila uvek uz mene, mama mi veruje i stalno mi govori da zna kakvu ćerku ima i da uopšte ne sumnja u moj izbor, tako da smo na neki način Žika i ja imali podršku od nje. Međutim, tata i brat bili su malo skeptični jer znate kako kod nas postoje predrasude, pogotovo za Arape. Baš u tom trenutku kada sam im rekla za Žiku, kružile su priče o Egipćaninu koji je prevario Amerikanku, uzeo joj neke velike pare, i onda su malo brinuli. Ali bili su u fazonu ‘Znaš šta radiš, Nina’. Više su bili zabrinuti jer ipak nisu bili još ni videli ni upoznali čoveka. Ali kad su pričali sa njim, bili su oduševljeni. Sada ga svi obožavaju, sa tatom čak i igra folklor, pomaže mu u bašti, sjajno se slažu - istakla je Nina.

Nina je završila arapski jezik, a tokom dvomesečnog boravka u Kairu na razmeni studenata, ali je ljubav došla kasnije.

- Tada, 2016. godine upoznala sam Žiku na jednoj njihovoj poznatoj pijaci. Uočila sam ga, pa sam rekla drugarici kako liči na Bob Marlija. Video me je, upoznali smo se ‘ćao, ćao’ i to je bilo to. Posle nekoliko dana, sedeli smo u istom kafiću, svako sa svojim prijateljima, nismo se dopali jedno drugom, nismo bili nešto oduševljeni, on je meni čak izgledao jako ozbiljno, ja sam tada nešto bila glasna, drala sam se, on je mislio da sam neka ludača, verujte - kaže Nina.

1/7 Vidi galeriju Nina Pantić i Muhamed Jahia Foto: Privatna Arhiva

Ponovo ih je spojila pesma, koju je Nina okačila na društvene mreže.

- Zanimalo ga je kako znam arapski, pa smo malo oko toga razgovarali. Od tada smo počeli da s vremena na vreme pošaljemo jedno drugom nešto oko arapskog, ali samo to, ništa više. Čisto prijateljski. Tako smo ostali u kontaktu godinama. A onda sam ponovo otišla u Kairo da pišem blogove i kulturološke priče o Egiptu, međutim to je propalo zbog kovida, ali sam ostala da radim i da naučim jezik. Tamo sam provela dve godine i tada smo se Žika i ja zaljubili. Nismo ni znali da je moja cimerka devojka njegovog druga i samo smo se igrom slučaja videli i počeli da se intenzivnije družimo i skontali smo da se dopadamo jedno drugom. Odlučili smo da budemo zajedno - kaže Nina.

Upoznala roditelje pre zabavljanja

Žikini roditelji su bili jako srećni što je izbor njihovog sina jedna Srpkinja, piše Nova, a posebno što je njegova mama odranije poznavala Ninu.

- Njegovu mamu sam upoznala pre nego što smo Žika i ja počeli da se zabavljamo. Ona je radila blizu nas i želela je da upozna mene i moju cimerku. Ona je divna žena, donosila nam je hranu jer je znala da smo same u drugoj državi, a mi smo njoj pravile srpska jela. Kada je čula da smo njen sin i ja zajedno, oduševila se - kaže Nina.

Šest meseci su Nina i Žika bili u ljubavi na daljinu-ona je morala da se vrati u Beograd, a on je ostao u Kairu, ali ne dugo.

- Žika mi se pridružio posle nekih šest-sedam meseci, bila sam presrećna zbog njegove odluke da dođe u Beograd i da živimo zajedno. Upoznao je moju porodicu, svi su mu se baš dopali, a posebno baka Vojna, sa kojom se trenutno živimo. Ona je bolesna, pa se brinemo o njoj. Ljudi stalno govore kako smo Žika i ja srodne duše, međutim ja kažem da su to zapravo baka i Žika. Njih dvoje su od prvog momenta toliko nekako bliski, baš su se skapirali odmah. Žika je čak naučio i srpski, poprilično dobro, zaista. Ovde je skoro dve godine i svi su ga prihvatili, a i on se navikao - kaže Nina.

Venčali su se prošle godine u Egiptu, kada su otišli u posetu njegovoj porodici.

- Naši prijatelji iz Beograda su išli na letovanje u Egipat i kad već svi idemo, rešili smo da napravimo venčanje. Moji roditelji nisu bili, nisu mogli da se organizuju. Svakako, u braku se ništa nije promenilo, mi smo ionako dosta vremena provodili zajedno, tako da je najvažnija ljubav koju gajimo jedno prema drugom.

Nina Pantić i Muhamed Jahia Foto: Privatna Arhiva

Žika onlajn predaje arapski jezik, a Nina engleski. U slobodno vreme putuju i obilaze Srbiju, a vole i da vreme provode sa prijateljima.

- Išli smo svuda, Žika obožava da jede roštilj, mada najviše voli naša domaća kuvana jela kao što su boranija, pasulj, grašak… Oni i tamo u Kairu jedu prebranac kao i mi ovde, pa su valjda navikli. Voli našu muziku, a posebno kolce. On bukvalno radi uz kolo, najviše mu se dopada Žikino kolo - priča Nina.

A kako je Muhamed postao Žika?

Srpskog zeta Muhameda je "prekrstio" njen deka, koji ne čuje dobro, pa je umesto Šike, prozvan Žika.

- Prvi ga je prekrstio moj deda kada su se upoznali. Deda ne čuje dobro pošto je stariji i odmah ga je nazvao Žika, pritom pokazao mu je serijal Žikinu dinistaiju, i Žika je rekao ‘Da, ja sam Žika - kaže Nina.

Mnogo mu se dopada Srbija jer, kako kaže Nina, voli prirodu koje u Kairu gotovo nema. Posebno je oduševljen što ljudi svuda idu biciklom.

Za sada imaju plan da žive u Srbiji, a Žiki se posebno dopadaju bašte koje gotovo svaka kuća ima u našoj zemlji, pa je čak naučio i da rilja.

Kako je nedavno izjavio za Prva TV, Žika ide na folklor, kako bi bio spreman i za srpsku svadbu.

Za godinu dana Žika je progovorio srpski jezik, a kako kaže najviše mu je pomogla Ninina baka.

- Biće pet, šest ili sedam dece - kaže Žika za "Prvu", a Nina ističe da će biti kompromisa.