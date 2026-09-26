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U Srbiji će u narednom periodu biti stabilno i suvo.

Naše područje do kraja septembra i početkom oktobra biće pod uticajem snažnog anticklona i visokog vazdušnog pritiska, pa će nebo biti uglavnom vedro i bez oblaka.

vremenska prognoza
Foto: Printscreen/nmmb

U jutarnjim časovima biće sveže, u dolinama i kotlinama hladno i maglovito, a tokom dana sunčano i toplo.

Jutarnja temperatura biće uglavnom od 4 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 21-22 do 26 stepeni, što su prosečne temperature za ovo doba godine. Samo se oko 1. oktobra očekuje koji stepen niža temperatura.

Ovakve temperature potrajale bi tokom većeg dela prve polovine oktobra.

Prema trenutnim pognozama, stabilno i suvo vreme i bez padavina, potrajalo bi u Srbiji bar do 10. oktobra.

Kurir/Telegraf

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