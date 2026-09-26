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Patrijarh srpski Porfirije osveštao je danas Hram Sabora Svetog arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je služena Sveta arhijerejska liturgija, kojoj su prisustvovali brojni vernici, zvaničnici Republike Srpske i predstavnici javnog, kulturnog i političkog života Istočnog Sarajeva i Pala.

Patrijarh je istakao da je ponosan na ljude u Republici Srpskoj zbog njihove vere, čestitosti i odanosti Bogu i Crkvi, kao i zbog međusobnog jedinstva, poručivši da ga treba negovati bez obzira na različitosti i različita mišljenja o pojedinim pitanjima.

Patrijarh Porfirije rekao je da se "iz dubine duše raduje" kada dolazi tamo gde živi pravoslavna srpska duša koja se moli Bogu za svoje spasenje, kao i za mir i spasenje čitavog sveta.

"Nikada ne osećam takvu radost, takvu utehu i toliku ljubav kao što osećam kada dođem u Republiku Srpsku. Može biti da sam pomalo i subjektivan, jer i moji su koreni ovde. Tu su moji praoci, pradede, dede, moji roditelji rođeni i stasavali", rekao je patrijarh Porfirije, prenosi Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

Poglavaru Srpske pravoslavne crkve sasluživali su mitropolit dabrobosanski Hrizostom, mitropolit zahumsko-hercegovački i stonsko-primorski Dimitrije, mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije, episkop pakračko-slavonski Jovan i episkop šabački Jerotej, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Foto: RTS Printscreen

Osveštanje hrama istorijski događaj

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom ocenio je da je osveštenje hrama istorijski događaj za srpski narod i izrazio nadu da će uskoro početi i njegovo oslikavanje freskama.

U besedi je posebno zahvalio patrijarhu Porfiriju što je osveštao hram, ocenivši da je reč o istorijskom događaju "u svakom pogledu".

On je dodao da je ovo prvi put da jedan srpski patrijarh osveštava crkvu u istorijskim Palama.

Bogosluženju su, uz arhijereje i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, prisustvovali lider Saveza nezavnisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik, zamenik predsedavajuće Saveta ministara BiH Staša Košarac, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović, ministar pravde Goran Selak, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aco Stanišić i Damjan Škipina, kao i brojni drugi gosti.

Saborni hram, koji svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu - Ekonomskog, Filozofskog, Pravnog i Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve.

Inicijator izgradnje hrama bio je mitropolit dabrobosanski Nikolaj, koji je, kako je ranije saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve, prepoznao razvojni potencijal Pala i očekivao njihov ubrzani turistički i demografski razvoj, imajući u vidu i duhovne potrebe više hiljada studenata.