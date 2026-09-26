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Automobili se zadržavaju oko pola sata na ulazu u Srbiju iz Severne Makedonije na prelazu Preševo, pokazuju podaci granične policije koje je objavio Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Jedine gužve na terminalima za teretna vozila istovremeno se beleže na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci sa Hrvatskom, gde kamioni čekaju sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima, kao ni na naplatnim rampama duž autoputeva u Srbiji, nema dužih zadržavanja.

Mokar kolovoz, mogući zastoji, usporena vožnja i duže vreme putovanja očekuju vozače, pre svega u brdsko-planinskim predelima, gde su najavljeni kiša i lokalni pljuskovi, dodaje AMSS.

U večernjim satima niska oblačnost na planinskim prevojima, kao i magla i sumaglica pored reka i u kotlinama, mogu dodatno otežati i usporiti vožnju.

Kurir.rs/Beta

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