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Piše: Rajko Nedić

Mesto sa 300 sunčanih dana godišnje i "večitim prolećem", okruženo je Atlantskom okeanom. Leži na uspavanom vulkanu na vrhu planine, a 3.715 metara niže na obali su plaze sa crnim peskom. Ima praistorijsku prasumu, sa njega se najbolje vide zvezde nego sa bilo kog mesta na planeti, u blizini njegovih obala zžive kitovi i delfini,a jedino ovde možete voziti kajak po okeanu, ispod gigantskih stena. Na ovom mestu turisti se kupaju u bazenima u stenama od vulkanske lave, iste ona koja je nekada sejala razaranje i smrt.

Dobrodosli na Tenerife, jedno od sedam ostrva Kanarskog arhipelaga! Novom direktnom linijom Er Srbije na Tenerife se iz Beograda stize za nešto više od pet sati. Reporter Kurira otkriva čari bisera Atlantika koje godišnje poseti više od osam miliona turista iz celog sveta, a inače sa samom ostrvu živi milion ljudi!

00:29 Bazeni od okamenjene lave u Garačiku na severu Tenerifa Izvor: Kurir

Uzdigli se iz pepela

Najviši planinski vrh Španiji nije na Pirinejima, iako bi s obzirom na veličinu ovog planinskog masiva to bilo očekivamo, već na Tenerifima. Ova poznata turistička destinacija oko 300 kilometara udaljena je od obale Afrike i 1.200 km od matične Španije, nastala je aktivnostima vulkana. Drevna planina Teide sa 3.715 metara nadmorske visine ne samo da je najviši vrh ove zemlje, vec je nastavak džinovskog grebena koji se nalazi ispod povrdine okeana - njena ukupna visina zapravo je neverovatnih 7.500 metara!

Snažne erupcije, najpre ona iz 1706. godine, a poslednja 1909., razorile su mnoga naselja i gradove. Međutim, upravo je na temeljima ovih katastrofa počeo da se rada novi život. Iz crnih vulkanskih nanosa i stena koji su sejali smrt i unistenje i doneli apokalipsu, počela je renesansa.

01:08 Plaža sa crnim peskom na Tenerifima Izvor: Kurir

Tenerife su se vremenom uzdigle iz pepela, odnosno vulkanske lave i danas dozivljavaju procvat: ostrvo godišnje poseti i po osam miliona turista iz celog sveta, a razloga ima mnogo: od klime jer ovde vlada "večito proleće", a ostrvo dugačko 83 kilometara i široko 53 kilometara, ima više od deset razlicitih klimatskih mikrozona...

1/9 Vidi galeriju Slike s Tenerifa 1 Foto: Kurir/R.N.

Turisti na ostrvu površine od 2.000 kvadratnih kilometara mogu da uživaju u šetnji praistorijskom prasumom uz nestvaran pejsaž, da se penju na najveći vulkan u Evropi sa više od 300 kratera, da se kupaju na plažama sa crnim, vulkanskim peskom i u prirodnim bazenima sa morskom vodom i to među crnim stenama nastalim od vulkanske erupcije, da posmatraju zvezde jer se Tenerife nalaze na idealnom geografskom položaju - čak 83 od 88 zvaničnih sazvezđa mogu se videti samo sa ovog ostrva...Ali ni to nije kraj atrakcijama rajskog ostrva - u vodama blizu zapadne obale Tenerifa mogu se posmatrati pilot kitovi koji veoma liče na delfine i oni su najbrojniji. Na ovom mestu, koji je pod zaštitom drzave, kao i gotovo polovina ostrva, stanište imaju i druge vrste kitova i delfina. U pratnji mladunaca prilaze brodovima sa turistima i izlazeci povremeno na površinu pokazuju svu lepotu i raskoš, zadivljujući posetioce.

00:54 Lava na Tenerifima Izvor: Kurir

Vožnja kajakom po okeanu

Moćni Atlanski okean najmirniji je ispod ogromnih grebena i litica. Dosetljivi Španici, inače veoma ljubazni i predusetljivi, upravo na tim mestima organizuju za turiste vožnje kajakom. Na prvi pogled, izgleda opasno uz potencijalno naporno veslanje za početnike, međutim ubrzo se ova tura pretvara u nezabiravnu avan(turu). Jer, ovde je okean miran kao da se radi o jezeru, a iza su ogromne litice a ispred nepregledno videno prostranstvo. Neponovljiv i sjajan ali u istom vreme zastrasujući osecaj: vožnja kajakom izmedu dve prirodne supersile - padina vulkana, gigantskih stena i Atlantika!

1/3 Vidi galeriju Hrana na Tenerifima Foto: Kurir/R.N.

Nemaju reke, voda iz utroba planina

Interesantno je da Tenerife nemaju ni jednu reku. Pa kako se onda ostrvo snabdeva vodom? Meštani kazu da se voda akumilira u planinama, na kojima zimi ima dosta snega, kao i od kišnica. Ovde je razvijen u svetu jedinstven način vodosnabdevanja kroz specijane sisteme izvlačenja vode iz vulkanskih stena.

"Vulkansko" vino

Plodno vulkansko tlo, uz blagu klimu i vetrove sa Atlantika, idealno je za gajenje mnogih kultura, a prednjače plantaze banana i juznog voca. Čuveno je i "vulkansko vino sa Tenerifa. Neki vinogradi nalaze se pored mora, ali se drugi penju i na preko 1.000 metara nadmorske visine, dok cokoti rastu iz crne vulkanske lave. Zato ovde izrastaju posebne automne sorte koje daju specificno vino, naročito "malvaziju".

1/8 Vidi galeriju Slike s Tenerifa 2 Foto: Kurir/R.N.

Kafa barakito

Lokalni specijaliteti su sve vrte riba i morskih plodova, kao i povrće. Posebna atrakcija je kafa barakito čiji su sastojci bukvalno poslagani u ataklenoj časi od slatkog kondezovanog mleka, spanskog likera od cirtusa i bilja, jakog espesa i na kraju dolazi bogata mlečna pena.

Povoljne cene

Cene na Tenerifama su uglavnom kao i u Srbiji, a neki proizvodi i usluge su i jeftiniji. Kafa je od 1,10 do 3 evra, pivo od 2 do 5, hrana u zavisnisti od restorana, ali porcije su u proseku od 10 do 15 evra. Izbor je bogat i pristupačan za sve džepove.

Dva aerodorma

Na Tenerifana postoje brojni hoteli i bogata ponuda, tako da se odmor na ovom mestu može spojiti sa voznjom po ostrvu i brojnim izletima, šetnjama i sadrzajima. Na severnom i juznom delu su dva međunarodna aerodroma, a ostrvo je povezano odličnim auto-putevima i lokalnim prevozom, uz mogućnost povoljnog iznajmljivanja automobila.

1/7 Vidi galeriju Slike s Tenerifa 3 Foto: Kurir/R.N.

Od dželata do saveznika

Igrom sudbine, moćni vulkan tako je postao najpre dzelat ostrva i njegovih stanovnika razarajućim eksplozijama, a vremenom je postao saveznik čoveka...Pitanje je vremena kada će se ponovo probuditi. Danijela Mira, turistčki vodic sa Tenrifa, kaže da je vulkan u utrobi planine Teide za sada miruje.

-Čitavo ostrvo je vulkanska struktura formirana milionima godina erupcija, koje se uglavnom pojavljuju na svakih 100 ili 200 godina. To znači da erupcija moze uskoro da se dogodi, ali i za nekoliko desetina godina .Seizmolozi i stručnjaci prate svaki pokret Teide - kaze Danijela koja je poreklom iz Argentine i više od 20 godina zivi na ovom ostrvu.

Tenerife, autentično vulkansko ostrvo usred Atlantika - spoj burne istorije, tradicije i - afričke, španske, latinoaneričke i evropske kulture. Mesto za dobar i kvalitetan odmor tokom cele godine.. Uspostavljanjem direktnog leta iz Beograda postalo je još blize i našim i građanima iz regiona.

00:24 Sudar Atlantika i vulkanskih stene na Tenerifima Izvor: Kurir

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