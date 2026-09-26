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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski danas se poklonila senima srpskih junaka na Zejtinliku, povodom 108 godina od probijanja Solunskog fronta.

"Pred najvećom spomen-kosturnicom u Evropi. Među hilandarskim čempresima nižu se beli krstovi sa imenima predaka naših. Kada su njihovi saborci dolazili da obiđu grobove na Zejtinliku, zabeležene su reči jednog od njih: 'Sećaš li se, druže, onog blata na Kajmakčalanu? Sećaš li se kad smo delili poslednju koru hleba? Evo, došao sam da te obiđem još ovaj put, starost pritisla, neću više moći…", navodi Đurđević Stamenkovski.

Obraćajući se prisutnima na Zejtinliku, ona je rekla:

"Baš u toj reči, 'brate, nisam te zaboravio', stoji cela suština našeg današnjeg skupa. Mi smo njihovi potomci i u Šumadiji i na Kosovu i Metohiji, i severno od Save i Dunava, i zapadno od naše Drine, i u herojskoj Crnoj Gori".

Dodala je da smo "mi njihovi potomci gde god se nalazili".

"Našim venama protiče krv njihova. Šta je to što bi nam oni poručili da mogu da progovore? A poručili bi nam da svako od nas treba da da svoj doprinos otadžbini, onako kako najbolje ume i zna. Poručili bi nam danas da mi nemamo oko čega da se delimo i da se gložimo, da mi nemamo rezervnu otadžbinu, da sa njom ne smemo da se kockamo i poigravamo, i da uvek, i na svakom mestu, ma gde bili, treba da tražimo ono što nas spaja, a ne ono što nas deli", rekla je Đurđević Stamenkovski i zaključila: