Stiglo miholjsko leto, ali spremite se na šok: Poznato da li Srbiji i dalje prete paklene vrućine i toplotne kupole - jedna pojava biće svakodnevna
- U Srbiji se očekuje stabilno, suvo i pretežno vedro vreme, uz dnevne temperature od 21 do 26 stepeni.
- Noći i jutra biće hladni, sa maglom u dolinama i kotlinama, a sredinom sedmice moguć je blagi pad temperature.
- Prema prognozi, ovakvo vreme potrajaće bar do 10. oktobra, bez pravog jesenjeg zahlađenja i obilnijih padavina.
Vreme u Srbiji u narednom periodu biće potpuno stabilno i suvo. Očekuje se snažan uticaj anticiklona i visokog vazdušnog pritiska.
Kao uticaj toga, nebo će uglavnom biti vedro i bez oblaka.
Tokom dana biće toplo. Maksimalna temperatura biće od 21-22 do 26 stepeni.
Iako se sa jugozapada očekuje termički visinski greben, u sklopu koga će stizati topla vazdušna masa sa Mediterana, u Srbiji se ne očekuju vrućine i toplotni talasi, kao ni temperature od 30 stepeni i toplotne kupole.
Dani će biti prijatno topli, uz prosečne maksimalne temperature za ovo doba godine.
Ipak, noći i jutra biće hladni, uz minimalne temperature od 4 do 10 stepeni, a u dolinama i kotlinama svakodnevno se očekuje magla.
Sredinom sledeće sedmice nad Grčkom će biti prisutan visinski ciklon, uz oblačnost i padavine, a periferni deo oblaka zahvatiće i Srbiju, kao i priliv malo svežije vazdušne mase sa severoistoka, pa će i temperature biti koji stepen niže.
Prva dekada oktobra proteći će u znaku sunčanog i toplog vremena, nalik miholjskom letu, a temperature će biti iznad proseka za početak oktobra.
Glavnina tople vazdušne mase u narednom periodu biće zapadnije od Srbije i našeg regiona, pa se nad južnom i zapadnom Evropom leto i dalje neće predavati. I dalje biti veoma toplo, uz temperature od 30 stepeni, a u južnim i centralnim predelima Španije i iznad 35 stepeni, lokalno i do skoro 40.
Prema trenutnim pognozama, stabilno i suvo vreme i bez padavina, potrajalo bi u Srbiji bar do 10. oktobra i za sada nema na vidiku da će doći do značajnijeg i pravog jesenjeg zahlađenja, uz obilnije padavine. Dakle, sušni period se nastavlja, što se i više nego odražava na veoma nizak vodostaj rečnih tokova.
Kurir.rs/Telegraf