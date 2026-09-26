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Vreme u Srbiji u narednom periodu biće potpuno stabilno i suvo. Očekuje se snažan uticaj anticiklona i visokog vazdušnog pritiska.

Kao uticaj toga, nebo će uglavnom biti vedro i bez oblaka.

Tokom dana biće toplo. Maksimalna temperatura biće od 21-22 do 26 stepeni.

Iako se sa jugozapada očekuje termički visinski greben, u sklopu koga će stizati topla vazdušna masa sa Mediterana, u Srbiji se ne očekuju vrućine i toplotni talasi, kao ni temperature od 30 stepeni i toplotne kupole.

Dani će biti prijatno topli, uz prosečne maksimalne temperature za ovo doba godine.

Ipak, noći i jutra biće hladni, uz minimalne temperature od 4 do 10 stepeni, a u dolinama i kotlinama svakodnevno se očekuje magla.

Sredinom sledeće sedmice nad Grčkom će biti prisutan visinski ciklon, uz oblačnost i padavine, a periferni deo oblaka zahvatiće i Srbiju, kao i priliv malo svežije vazdušne mase sa severoistoka, pa će i temperature biti koji stepen niže.

Prva dekada oktobra proteći će u znaku sunčanog i toplog vremena, nalik miholjskom letu, a temperature će biti iznad proseka za početak oktobra.

Glavnina tople vazdušne mase u narednom periodu biće zapadnije od Srbije i našeg regiona, pa se nad južnom i zapadnom Evropom leto i dalje neće predavati. I dalje biti veoma toplo, uz temperature od 30 stepeni, a u južnim i centralnim predelima Španije i iznad 35 stepeni, lokalno i do skoro 40.

Prema trenutnim pognozama, stabilno i suvo vreme i bez padavina, potrajalo bi u Srbiji bar do 10. oktobra i za sada nema na vidiku da će doći do značajnijeg i pravog jesenjeg zahlađenja, uz obilnije padavine. Dakle, sušni period se nastavlja, što se i više nego odražava na veoma nizak vodostaj rečnih tokova.