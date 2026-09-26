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Jedna majka iz Srbije podelila je neprijatno iskustvo koje je, prema njenim rečima, doživela njena ćerka nakon prve gimnazijske ekskurzije, a iza čega stoji njena razredna.

Naime, majka se oglasila na mreži X i objasnila da su učenici nakon putovanja dobili anonimnu anketu u kojoj je trebalo da ocene organizaciju ekskurzije. Njena ćerka je dala najnižu ocenu, odnosno jedinicu, jer nije bila zadovoljna iskustvom.

Prema tvrdnjama majke, razredna je nakon toga insistirala da sazna ko je dao takvu ocenu. Kada je otkrila da iza nje stoji njena ćerka, navodno ju je pred celim razredom nazvala razmaženom i nezahvalnom.

Majka tvrdi da se ćerka žalila i tokom putovanja

Majka je navela da joj se ćerka tokom same ekskurzije javila i požalila na uslove smeštaja i hranu.

Prema njenim rečima, učenica je rekla da joj je soba bila prljava i loša, dok joj se nije dopala ni hrana. Majka je zbog toga smatrala da je sasvim legitimno da njena ćerka u anonimnoj anketi izrazi svoje nezadovoljstvo.

Posebno ju je, kako navodi, pogodilo to što je anonimna anketa kasnije izgubila svoju svrhu ukoliko je učenica zbog odgovora javno prozvana.

"Poverenje je dvosmeran proces"

Objava je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Mnogi su stali na stranu učenice i kritikovali način na koji je, prema navodima majke, razredna reagovala.

Pojedini komentatori istakli su da poverenje između učenika i nastavnika ne može biti jednostrano i da bi učenici trebalo da imaju mogućnost da iskreno iznesu svoje mišljenje, posebno kada je anketa predstavljena kao anonimna.

Jedan od komentara posebno je sažeo reakcije na priču: "Razredna je očigledno pala na rođenom testu."

Priča je tako otvorila širu raspravu o tome koliko su anonimne ankete među učenicima zaista anonimne i na koji način nastavnici treba da reaguju kada dobiju negativne ocene ili kritike.