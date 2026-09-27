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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski kaže da je proteklih dana imala mnogo susreta, razgovora, poseta, pa većinu ne postiže ni da objavi.

"Prestižu nas događaji", navodi ona i dodaje: "Predstavili smo Zakon o roditeljima negovateljima u Vlasotincu i razgovarali sa porodicima šta je to što još možemo da uradimo da im olakšamo svakodnevnicu".

"Hteli da vas obiđemo, da malo popričamo. Uskoro kreće primena Zakona o roditeljima negovateljima i želela bih da ovaj susret iskoristimo kao priliku da popričamo malo i o primeni samog zakona, ako imate još neke nedoumice, ali i o nekim drugim pitanjima koja se tiču vas i vaših porodica", rekla je Đurđević Stamenkovski tokom posete Vlasotincu.