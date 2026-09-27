Đurđević Stamenkovski u Vlasotincu predstavila Zakon o roditeljima negovateljima: Niko ne traži platu da bude majka, ovo je način da vas država zaštiti (video)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski kaže da je proteklih dana imala mnogo susreta, razgovora, poseta, pa većinu ne postiže ni da objavi.
"Prestižu nas događaji", navodi ona i dodaje: "Predstavili smo Zakon o roditeljima negovateljima u Vlasotincu i razgovarali sa porodicima šta je to što još možemo da uradimo da im olakšamo svakodnevnicu".
"Hteli da vas obiđemo, da malo popričamo. Uskoro kreće primena Zakona o roditeljima negovateljima i želela bih da ovaj susret iskoristimo kao priliku da popričamo malo i o primeni samog zakona, ako imate još neke nedoumice, ali i o nekim drugim pitanjima koja se tiču vas i vaših porodica", rekla je Đurđević Stamenkovski tokom posete Vlasotincu.
"Vi ste sve to radili iz ljubavi, što bi svaki roditelj. Niko ne traži platu da bude majka, ali s obzirom na to da vi niste mogli da radite da biste bili uz svoju dečicu, ovo je način da vas država zaštiti koliko je moguće. Vas dve pod ruku 1. oktobra, da budete podrška jedna drugoj", poručila je Đurđević Stamenkovski.