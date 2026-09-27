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Jesen donosi jedan od najprijatnijih perioda za odmor u Hurgadi – mnogo sunca, toplo more i temperature prijatne za duge dane na plaži, ali i za izlete i otkrivanje drugačije strane Egipta. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se paket aranžmani uz direktne letove avio-kompanije Air Cairo iz Beograda. Hurgada je već godinama među omiljenim izborima za odmor u Egiptu, a oktobar je posebno zanimljiv mesec za putovanje. Dani su i dalje sunčani i dovoljno topli za kupanje i boravak na plaži, dok prijatnija klima čini izlete, aktivnosti na otvorenom i istraživanje destinacije još privlačnijim.

Foto: Promo

U ponudi 1 A Travela nalaze se paket aranžmani za Hurgadu koji obuhvataju direktan let iz Beograda, organizovani transfer od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa izabranom uslugom i podršku predstavnika na destinaciji. A kada se bira hotel za odmor u Hurgadi, plaža vrlo lako može da bude presudan detalj.

Neke hotele pamtimo po sobama, neke po bazenima i restoranima, ali postoji nešto zbog čega se pojedinim adresama gosti posebno rado vraćaju – osećaj da vas odmah ispred hotela čeka plaža na kojoj zaista želite da provedete ceo dan.

Foto: Promo

Jer nije isto da li iz hotela izlazite na malu uređenu zonu uz more ili vas ispred resorta čeka duga peščana obala na kojoj možete da pronađete svoj mir, zaplivate, provedete dan uz vodu ili stavite masku i zavirite ispod površine mora.

Upravo je plaža jedna od najprepoznatljivijih karakteristika hotela Sentido Caribbean Soma Bay 5★. Hotel se nalazi u mirnom Soma Bay-u, oko 45 km od Hurgade i aerodroma, a njegova prostrana i uređena peščana plaža duga je oko jednog kilometra. Veći deo čini uređena kupališna zona, dok se na manjem delu nalazi koralni greben koji privlači ljubitelje podvodnog sveta.

Foto: Promo

Gosti hotela mogu bez doplate da koriste ležaljke i suncobrane, a zbog položaja hotela i dubine mora ova plaža posebno odgovara i ljubiteljima sportova na vodi, poput kajtinga i jedrenja na vodi. Ronjenje i sportovi na vodi dostupni su uz doplatu. Ipak, more nije jedini način da u ovom hotelu budete na nekoliko koraka od vode. Među 604 smeštajne jedinice posebno se izdvajaju Swim Up sobe, površine od oko 50 do 70 m². Smeštene su u prizemlju i imaju direktan pristup bazenu sa terase, pa je voda praktično na nekoliko koraka od sobe. Ova kategorija namenjena je isključivo odraslim gostima. Swim Up sobe mogu imati bračni ili dva odvojena kreveta, za najviše tri osobe, a opremljene su klima-uređajem, kupatilom sa tušem, flat-screen televizorom, mini-barom i sefom.

Foto: Promo

Sentido Caribbean Soma Bay 5★ prostire se na oko 140.000 m² i sastoji se od nekoliko trospratnih zgrada. Prostran kompleks ostavlja dovoljno prostora da se tokom odmora smenjuju more, bazeni, sportske aktivnosti i vreme provedeno bez posebnog plana. Kada se plaža zameni bazenom, gostima su na raspolaganju tri bazena za odrasle, od kojih se jedan greje, kao i dečji bazen. Hotel ima i mali Aqua Park sa tri tobogana za odrasle i dva za decu.

Sentido Caribbean Soma Bay 5★ posluje po All Inclusive konceptu. Usluga obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru, kao i užine, sladoled i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Foto: Promo

Pored glavnog restorana Caribbean, hotel ima à la carte restorane Tortuga Beach Grill, Barbecue, La Palma i Fish Restaurant, kao i nekoliko barova raspoređenih širom kompleksa. À la carte restorani, uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, nargila, sveže ceđeni sokovi i sve ostalo van koncepta dodatno se plaćaju.

Za goste koji vole aktivniji odmor tu su stoni tenis, bilijar, tenis, fudbal, košarka, boćanje, vaterpolo i odbojka na plaži. Teretana u okviru spa centra može se koristiti bez doplate, dok se sauna, tursko kupatilo, đakuzi, masaže i ostali tretmani dodatno plaćaju. Izbor je veliki i kada je reč o smeštaju. Superior sobe imaju oko 50 m² i mogu imati pogled na baštu ili bazen, Deluxe Sea View sobe imaju oko 50 m², dok Executive Room Garden View imaju 55 m². Suite jedinice, površine od 70 do 75 m², imaju dve povezane spavaće sobe.

Foto: Promo

Za goste koji putuju sa decom hotel ima igralište, dečji klub, dečji bazen i poseban dečji deo u glavnom restoranu. Family Select sobe imaju oko 50 m² i sastoje se od jedne prostorije sa francuskim ležajem i krevetom na sprat. Ipak, kada se sve sabere, Sentido Caribbean Soma Bay 5★ teško je odvojiti od njegove plaže. Gotovo kilometar peska, prostrana kupališna zona, manji deo sa koralnim grebenom i mogućnosti za sportove na vodi daju gostima dovoljno različitih načina da provedu dan uz more. A za one koji žele drugačiji hotelski doživljaj, Swim Up sobe omogućavaju da se iz sobe praktično zakorači pravo do bazena. Upravo spoj velike peščane plaže, toplog mora i sadržaja prostranog All Inclusive resorta čini Sentido Caribbean Soma Bay 5★ zanimljivim izborom za jesenji odmor u Egiptu.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Egipat, Tursku i druge destinacije, koji, u zavisnosti od konkretnog programa putovanja, mogu obuhvatati povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa izabranom uslugom, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji. Kompletnu aktuelnu ponudu destinacija, hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.