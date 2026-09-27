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U porodičnoj kući Verice Milošević u Partešu ovih dana se, tradicionalno, širi prepoznatljiv miris pečene paprike, koji najavljuje početak jeseni. Vredna domaćica pravi vrhunski domaći ajvar, a tajna je, kaže, u tome što svaku papriku sama posadi, gaji i ubere.

Milošević kaže da je u osnovi dobrog ajvara upravo dobra domaća paprika.

„Velika je razlika između kupovne paprike i one koja se proizvodi na našem terenu, u Kosovskom Pomoravlju. Imam veliko iskustvo i sama vidim tu razliku. Paprika sa ovog područja ima poseban šmek i fenomenalan ukus“, kazala je Milošević.

1/4 Vidi galeriju Kako Verica pravi ajvar na starinski način Foto: Kosovoonline

Iako se ove godine potrudila da posadi papriku na većoj površini, zbog jakog nevremena i grada oštećena je velika količina roda.

„Imam dva plastenika u kojima proizvodim povrće, a i njih je grad uništio. Od maja do kasnog novembra imamo povrće koje koristimo. Ništa ne prskam, a sve rađa“, dodaje ova vredna žena.

Priča da je pravljenje ajvara „procedura“ koja traje ceo dan.

Kreće rano ujutru, a onda sve po redu - paprika se prvo opere, ocedi i ispeče na šporetu na drva.

„Ako sve stignete da uradite istog dana, to je najbolje, ali sve zavisi od količine. Kad se bolje ocedi, manje se prži. Što je manja količina, ukusniji je ajvar, zato što se ajvar prži, a ne kuva. Kada je velika količina, onda je potrebno više vremena“, kazala je Milošević.

Ne stavlja vinobran, niti konzervanse. U teglu ide samo pripremljena paprika.

„Nisam za to da se zaboravi nešto što je bilo pre i da se modernizuje. Ja sam za to da ostane i da podseća na naše majke, na naše bake, na nešto što je bilo pre, da se ne zaborave prave domaćice i da se ne zaboravi ukus“, rekla je Milošević.

Ističe da sve što proizvede lako uspe da proda i da ima stalne kupce koji se uvek vraćaju. Robu uglavnom plasira na sajmovima. Nedavno je učestvovala na sajmu u Gračanici.

„Ljudi su baš zainteresovani. Obavezno se nešto proda od zimnice, ali na tom sajmu učestvujem i sa domaćom hranom, domaćim proizvodima, slatkim i slanim pecivima. Ljudi su zadovoljni, ima i za degustaciju, a ima i da se proda. Pozvana sam po drugi put u Kumanovo. Bila sam prošle godine i sve što sam imala, prodala sam. Idem u Novi Sad, u Beograd, gde se održavaju sajmovi. Uglavnom prodajem putem interneta, preko porudžbina i na sajmovima“, priča ova domaćica.

Cena njene tegle ajvara je ista kao i prošle godine.

„Sve zavisi od mušterije, dogovora i količine. Najviše mušterija stekla sam u Štrpcu, kupovali su meštani, ali i oni koji su bili na putu za Brezovicu. Jedan doktor iz Prištine godinama dolazi i naručuje od mene. Niko ko je kupio moje proizvode nije bio nezadovoljan“, ponosna je Verica Milošević.