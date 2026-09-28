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Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je najnovije servisne informacije o izmenama u režimu saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji i održavanju putne mreže, koji će u pojedinim delovima zemlje značajno izmeniti kretanje vozila već od danas, 28. septembra 2026. godine.

Dvosmerni saobraćaj kroz tunel Manajle

Na auto-putu I A reda broj 1, na deonici između petlje Predejane i petlje Vladičin Han, od danas u 10 časova pa sve do utoraka, 29. septembra do 17 časova, biće zatvorena desna cev tunela Manajle. Razlog su radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelom. Tokom ovog perioda, saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz levu cev tunela, zbog čega se vozačima savetuje poseban oprez i poštovanje privremene signalizacije.

Radovi na auto-putu "Miloš Veliki" i sanacija klizišta kod Petrovaradina

Na auto-putu I A reda broj 2, odmah posle petlje Lajkovac u smeru ka Ljigu, u toku su radovi na popravci dilatacionih spojnica. Vozila se na ovoj lokaciji kreću isključivo preticajnom saobraćajnom trakom.

Izmene očekuju i vozače u Vojvodini. Na putu II A reda broj 100, na deonici Petrovaradin – Sремски Карловци (Sremski Karlovci), od danas počinju radovi na VII fazi sanacije klizišta Puckaroš. Ovi radovi trajaće sve do 31. oktobra 2026. godine, uz naizmenično propuštanje vozila.

Potpuno obustavljanje saobraćaja na deonicama Feketić–Vrbas i Knjaževac–Sokobanja

Zbog kompletne rehabilitacije kolovoza, putni pravac II A reda broj 113 Feketić – Vrbas biće potpuno zatvoren za saobraćaj sve do 23. oktobra. Za vozače je obezbeđen alternativni pravac: od Feketića ka Srbobranu (put II A broj 100), a zatim od Srbobrana ka Vrbasu (put I B broj 12).

Takođe, na putu II A reda broj 217, na deonici Knjaževac - Sokobanja, na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog rekonstrukcije kolovoza do 3. oktobra, svakog dana od 8 do 18 časova. Alternativni putni pravac tokom obustave je Soko Banja - Boljevac - Knjaževac.