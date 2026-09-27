Društvo
Vučić - ostavka na mesto predsednika Srbije: Počinje moćna kampanja - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Vučić - ostavka na mesto predsednika Srbije: Počinje moćna kampanja
Opasno po društvo: Ko širi narativ da je promocija ogoljenog nasilja u političkoj kampanji metafora?
Obračun s mafijom: Velika hapšenja narko-dilera
Rat NATO - Rusija: Kada počinje?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.