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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:

  • Vučić - ostavka na mesto predsednika Srbije: Počinje moćna kampanja 

  • Opasno po društvo: Ko širi narativ da je promocija ogoljenog nasilja u političkoj kampanji metafora?

  • Obračun s mafijom: Velika hapšenja narko-dilera

  • Rat NATO - Rusija: Kada počinje?

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 