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Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas obeležavaju Svetog velikomučenika Nikitu, svetitelja koji je postradao zbog vere u Hrista i ostao upamćen po hrabrosti i istrajnosti pred teškim mučenjima.

Sveti Nikita bio je rodom od Gota i učenik episkopa Teofila Gotskog, koji je učestvovao na Prvom vaseljenskom saboru. Kada je gotski knez Atanarik počeo da progoni i muči hrišćane, Nikita je stao pred njega i otvoreno ga ukorio zbog bezboštva i nečovečnosti.

Zbog svoje vere Sveti Nikita bio je podvrgnut strašnim mukama, ali ga stradanja nisu pokolebala. Naprotiv, kako se navodi u njegovom žitiju, što je više trpeo, sve je snažnije ispovedao veru Hristovu i molio se Bogu sa blagodarnošću. Njegov um neprestano je bio uzdignut i usmeren ka Bogu.

Tokom mučenja uz sebe je, ispod odeće, nosio ikonu Svete Bogorodice sa prevečnim Mladencem Hristom, koji je stajao i u rukama držao krst. Prema predanju, Sveti Nikita nosio je ovu ikonu nakon što mu se Sveta Bogorodica javila i utešila ga.

Na kraju je mučitelj naredio da Hristov vojnik bude bačen u oganj. Sveti Nikita je u vatri postradao i izdahnuo 372. godine, ali se, prema hrišćanskom predanju, njegovo telo nije oštetilo od ognja.

Njegov prijatelj Marian potom je preneo telo Svetog Nikite iz Gotske zemlje, koja se u predanju vezuje za područje Vlaške i Besarabije, u Kilikiju, u grad Mopsuest. Tamo je sagradio crkvu posvećenu Svetom Nikiti i u nju položio njegove čudotvorne mošti.

Tropar Dan svetog velikomučenika Nikite, stradalšeg za Gospoda Hrista, pravoslavni hrišćani obeležavaju toparom: Primio si Hristov Krst kao silno oružje, protiv đavola si se borio i za Gospoda Hrista si postradao, predavši Mu svoju sveštenu dušu usred ognja. Otuda si se udostojio da primiš darove isceljenja od Njega, velikomučeniče Nikita. Moli Hrista Boga da spase duše naše.

Sveti velikomučenik Nikita ostao je u crkvenom predanju upamćen kao primer istrajnosti u veri, koji ni pred najtežim mukama nije odustao od svog hrišćanskog uverenja.