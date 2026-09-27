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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski boravila je danas, na Krstovdan, u manastiru Prohor Pčinjski.

- Noćili smo u manastiru Prohor Pčinjski i evo narod se okuplja da prisustvuje liturgiji jer je danas veliki praznik kojeg čestitam i vama, vašim porodicama, vašim najmilijima, praznik Krstovdan. Želela bih da sa vama podelim nekoliko reči pre nego što krenemo put naših daljih aktivnosti. Manastir Sveti Prohor Pčinjski je jedna od najvećih svetinja i jedna od najvećih srpskih duhovnih uporišta. Prohor Pčinjski je svetitelj koji stalno mirotoči - istakla je ministarka.

Ona dodaje da postoji jedna zanimljiva priča vezana za ovog svetitelja.

- Jedno predanje, da kada se podvizavao i kao pustinjak skrivao u šumama, do njega je dotrčala srna, a za njom i lovac. Bio je to budući car kome je upravo to Prohor Pčinjski prorekao kazavši mu da će jednoga dana stupiti na presto, ali ga je pozvao da ne zaboravi i ne odbaci svoje stare haljine, već da ih odloži u jednu prostoriju koju će stalno da posećuje kako bi se uvek sećao onoga što je bio, odakle je krenuo i iz čega je postao car. I zato mi, dragi prijatelji, nikada ne smemo da zaboravimo ko smo, šta smo, odakle smo - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala: