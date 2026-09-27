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Glas o preporodu u Gornjoj Trepči pronet je pronet i van granica naše zemlje. Poznata je po jedinstvenim mineralnim svojstvima vode, lepoti šumadijske prirode, čistom vazduhu i tradiciji koja seže do rimskih vremena.

Banja Gornja Trepča gotovo sve duguje prirodnim bogatstvima regije između Čačka i Gornjeg Milanovca. Preciznije, smeštena je na padinama planina Vujan i Bukovik na 460 metara nadmorske visine i stoga ima visok kvalitet vazduha. Umerena klima omogućava dolazak turista tokom cele godine.

Široj javnosti je poznat prošireni naziv Atomska Banja Gornja Trepča, dok je originalni naziv samo Gornja Trepča. Prvi deo naziva je povezan sa otkrićem specifičnih svojstava banjske vode, prvenstveno radioaktivnosti. Ova banja u Srbiji je osnovana 1955, a 1970. zvanično uvrštena u red prirodnih lečilišta. Privatizovana je i potpuno uređena po najmodernijim evropskim standardima 2008.

Dobra infrastrukturna povezanost sa prestonicom i drugim gradovima omogućava veliku posećenost, odnosno protok turista, a gosti dolaze iz celog regiona, ali i iz Evrope. Zanimljiv je podatak da je čuveni britanski magazin "Gardijan" Gornju Trepču pre nekoliko godina uvrstio među top 10 destinacija za spa, odnosno banjski odmor u Istočnoj Evropi koje, kako navode, nude najbolji odnos cene i kvaliteta.

- Okružena šumom od belog jasena, lipe i hrasta, Atomska banja nudi pravu dozu zdravlja - pisao je tada "Gardijan" i isticao bogatu banjsku ponudu u Srbiji.

Atomska banja Gornja Trepča Foto: RINA

Cene usluga u Banji

Planiranje boravka i lečenja u Atomskoj banji Gornja Trepča nudi raznovrsne opcije prilagođene različitim budžetima - od osnovnog smeštaja do luksuznih apartmana. Važno je napomenuti jedno osnovno pravilo koje važi za ceo kompleks: u svim smeštajnim objektima obavezan je pansion, što znači da je u cenu po osobi uvek uključeno noćenje i tri obroka dnevno.

Evo pregleda najvažnijih i najzanimljivijih cena koje će vam pomoći da isplanirate boravak:

Od skromnog Stacionara do luksuza

Cene smeštaja variraju u zavisnosti od komfora i broja kreveta u sobi:

Najpovoljnija opcija (Stacionar): Ukoliko vam luksuz nije prioritet, najjeftiniji boravak je u četvorokrevetnoj sobi Stacionara po ceni od 3.180 dinara dnevno. Jednokrevetna soba u istom objektu iznosi 6.350 dinara.

Bungalovi (Odličan odnos cene i kvaliteta): Pansion u dvokrevetnom bungalovu košta 4.740 dinara, a sjajan benefit je to što ova cena uključuje i dva kupanja u banjskoj kadi.

Viši standard (Objekat "Vujan"): Moderan objekat nudi dvokrevetne sobe po ceni od 6.560 dinara, dok posebna usluga "Vujan LUX Nega-care" košta 9.560 dinara po osobi. Za one koji žele najviši nivo medicinske nege i komfora u jednokrevetnoj sobi, cena ide do 12.210 dinara.

Maksimalni luksuz (Lux Vila "Bukovik"): Boravak u dvokrevetnoj sobi ove vile iznosi 11.970 dinara, dok je uživanje u jednokrevetnoj sobi najskuplja stavka u banji i iznosi 23.920 dinara po danu. Terapijski paketi: Šta se najviše isplati?

Izvori u Atomskoj banji Foto: RINA

Većina posetilaca dolazi zbog lekovitih svojstava vode i fizikalnih terapija. Banja je osmislila tri dnevna "BO dana" (bolnička dana) koji objedinjuju usluge po povoljnijim cenama:

Standard paket (2.070 dinara): Izuzetno povoljna opcija koja (u zavisnosti od prepisane terapije) obuhvata kombinacije hidromasaža, kupanja u bazenu ili Habard kadi, elektroterapije (ET) i laser terapije.

Premium paket (3.450 dinara): Pored raznih hidro i elektro procedura, ovaj paket uključuje i kineziterapiju ili manuelnu parcijalnu masažu.

Lux paket (4.150 dinara): Najobuhvatniji paket koji nudi kompletan ugođaj lečenja i relaksacije, jer pored tretmana vodom i strujom obuhvata i manuelnu masažu celog tela. Cene pojedinačnih usluga i skriveni troškovi

Ukoliko ne koristite pakete, pojedinačne cene banjskih usluga su vrlo pristupačne. Samo kupanje u termalnom bazenu iznosi 600 dinara, kupanje u kadi 670 dinara, dok je podvodna masaža oko 1.150 dinara (u "Vujanu" neznatno skuplja – 1.300 dinara). Od specijalističkih usluga izdvajaju se ultrazvučni pregled (3.500 dinara) i složeniji ENMG pregledi (od 7.200 do 11.900 dinara).

Na šta još treba računati?

Prilikom kalkulacije budžeta, obavezno dodajte i fiksne administrativne troškove: