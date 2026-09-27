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Jedno tek rođeno lane u okolini Čačka umalo je stradalo tokom žetve pšenice, ali zahvaljujući pažnji žetelaca dobilo je novu šansu za život. Umesto u šumi, prve mesece provelo je u domaćinstvu gde su ga prihvatili i odgajili. Dok lane raste, domaćini smišljaju plan – kako ga bezbedno vratiti tamo gde pripada, u prirodu.

- Bilo je to u julu, usred žetve. Dok je kombajn prolazio kroz njivu, u poslednjem času sam primetio tek rođeno lane baš ispod žetvenog vitla. Zaustavio sam kombajn i odneo ga kući, bilo je maleno, ni kilogram nije imalo - prepričava susret Periša Majstorović, poljoprivrednik iz čačanskog sela Petnica kod Čačka.

Foto: Kurir/D.Č

Zahvaljujući brzoj reakciji, životinja je spasena, ali uplašena bukom mašina, majka srna se udaljila, a lane je ostalo samo.

U kući je brigu o lanetu preuzela njegova supruga. Hranila ga je, negovala i pazila kao najmlađeg člana porodice. Vremenom se između njih stvorila posebna veza.

- Kupovali smo kozje mleko jer su nam rekli da jedino tako može da preživi. Dan po dan hranila sam ga na cuclu i flašicu i evo, lane je odraslo. Danas jede sve što mu ponudim, voće, povrće, a nije ni toliko plašljivo kao u početku. I dalje ga hranim mlekom - priča Branka Majstorović, koja je lane podigla.

Foto: Kurir/D.Č

Iako je ova krhka životinja postala ljubimac porodice, naročito praunuka, i svi se trude da odraste u zdravu jedinku, lane hranu prihvata isključivo iz Brankine ruke.

Foto: Kurir/D.Č

Domaćini u Petnici već su doneli odluku o sudbini laneta.

- U ovom kraju ima baš veliki broj srna, nastanile su se u obližnjim šumama, ali ne prave štetu na usevima i u voćnjacima. Mladunce srna ugrožavaju lisice koje su se prenamnožile. Čekamo da lane dovoljno odraste da može samo o sebi da brine u prirodi. Često iznad kuće vidimo odraslu srnu sa malim lanetom kako stoji i gleda u dvorište. Pretpostavljam da je to majka ovog laneta koja je iz legla utekla sa njim ispod kombajna. Ovo koje smo odgajili nije moglo da pobegne s njima jer, kada smo ga doneli kući, bilo je slabo i jedva je stajalo na nogama - kaže Periša.

Foto: Kurir/D.Č

Iako je privremeno utočište pronašlo među ljudima, mesto laneta je u prirodi. Zato domaćini već razmatraju mogućnosti kako da mu omoguće bezbedan povratak u šumu i život kakav mu je namenjen.