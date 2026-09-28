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Neobičan prizor sa jedne svadbe u Travniku privukao je pažnju korisnika društvenih mreža nakon što su se, uz poznate stihove o ljubavi, među svatovima zavijorile srpska i hrvatska zastava. Snimak je pokrenuo lavinu komentara, a mnogi su poručili da bi upravo ovakvi prizori trebalo da budu slika odnosa među ljudima u regionu.

Veselje, muzika i zastave obeležili su ulazak svatova u salu na jednoj srpsko-hrvatskoj svadbi u Travniku. Trenutak je zabeležen kamerom, a snimak je ubrzo dospeo na društvene mreže i privukao veliku pažnju.

Dok su gosti ulazili u salu, čuli su se stihovi pesme "Moje zastave" grupe Parni valjak: „Moje zastave, uvek su iste boje. Nad njima, ljubav caruje...", dok su se iznad svatova vijorile srpska i hrvatska zastava.

Snimak je prvobitno objavljen na TikTok profilu „rex.showtime“, a potom je podeljen i na Instagram stranici „official.bih.srb.hr.cg“, koja objavljuje sadržaj posvećen prijateljstvu, toleranciji i dobrim odnosima među narodima sa prostora bivše Jugoslavije.

Upravo spoj muzike, svadbenog veselja i zastava privukao je pažnju brojnih korisnika, koji su u komentarima uglavnom isticali ljubav, zajedništvo i prevazilaženje podela.

Srpska i hravatska zastava na svadbi u Travniku Foto: Instagram Printscreen/official.bih.srb.hr.cg

- Uvek je dobro kada ljubav pobedi podele - napisao je jedan korisnik.

Drugi je poručio:

- Ma, srećno svima koji ne dele ljude, svima nam je krv crvena i svi smo dobri ili manje dobri ljudi. Srećno, deco draga, i samo ljubav, a ne mržnja.

Jedna korisnica podelila je i lično iskustvo, navodeći da su mešoviti brakovi u njenoj porodici oduvek bili nešto sasvim uobičajeno.

- Za mene to nikada nije bila vest. U mojoj familiji bilo nas je dosta izmešanih i kod nas je to najnormalnije - napisala je.

Među komentarima se našla i kratka, ali jasna poruka:

- Divno i sve najbolje. Da živi ljubav.