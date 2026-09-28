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U Srbiji će narednih dana temepratura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Maksimalne temperature u većini mesta kretaće se u intervalu od 21 do 26 stepeni.

Tokom dana pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost, slaba kiša se očekuje tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da se u Srbiji do 5. oktobra može očekivati rano Miholjsko leto koje će biti praćeno temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, koliko će biti u Beogradu i dodao da će vreme u celoj zemlji biti stabilno sa malo hladnijim vazduhom koji pristiže sa istoka Evrope.

- U zemlji će biti do 27 stepeni, a u Beogradu samo stepen - dva niže, do 5. oktobra biće ta stabilna situacija, ali već tokom prva tri dana oktobra popustiće vrućina koja će biti narednih dana, tako da se očekuje da tokom ta tri dana maksimalna temperatura bude između 24 i 26 stepeni Celzijusa. Do tog blagog pada temperature dolazi zbog toga što sa istoka Evrope u košavskom smeru pristiže malo hladniji vazduh - rekao je Todorović i dodao da će naredne subote u Beogradu maksimalna temperatura biti 21 ili 22 stepena:

Miholjsko leto u Srbiji početkom oktobra Foto: Kurir/T. Ilić

Koliko će trajati Miholjsko leto

- Do 5. oktobra u većini dana biće karakteristika ranog Miholjskog leta, narednih dana počinje stabilno vreme, praćeno jutarnjom maglom, a na planinama može da bude čak i mraza. Ali i dalje bez kiše u Srbiji, Espreso prenosi pisanje Tanjuga.

Todorović je ukazao da u sredinama koje nisu gradska ostrva toplote, poput Negotina i Zaječara, imaju veliku razliku u dnevnoj amplitudi.

- U Beogradu to nije moguće, zato što je Beograd toplotno ostrvo koje ne može noću da se ohladi zbog betona, saobraćaja, života i industrije. Kad su bile najveće vrućine, one minimalne u Beogradu u centru grada bile su između 20 i 25, a maksimalne su bile između 35 i 39, to je razlika približno 15 stepeni Celzijusa. Efekat toplotnog ostrva prisutan je i na mernom mestu aerodrom Nikola Tesla, gde su jutarnje temperature u proseku za čitavo leto bile niže za tri stepena Celzijusa, a maksimalne su približno iste - pola stepena ili stepen - rekao je meteorolog.

Kada je reč o jeseni, Todorović je rekao da iako je astronomska jesen počela 23. septembra, meteorološka jesen je počela 1. septembra.

Foto: Shutterstock

S tim u vezi, Todorović je rekao da smo već u ovom mesecu imali kratkotrajni prodor hladnog vazduha koji je bio praćen malom količinom kiše.

On je ukazao da je na jučerašnji dan 1918. godine izmerena najviša dnevna temperatura na teritoriji Srbije i naveo da je ona tada iznosila 36 stepeni.

Kako će toplotna kupola uticati na vreme u Srbiji

Odgovarajući na pitanje šta možemo da očekujemo povodom najavljene toplotne kupole u Evropi, Todorović je rekao da se od nje ne može očekivati da podigne temperaturu na 30 stepeni Celzijusovih u Srbiji, niti na 40 u Francuskoj i Španiji.

- U južnom delu Francuske će temperatura možda dostići 30 stepeni, kao i u priobalnom delu Španije 30, dok se u unutrašnjosti kopna može očekivati i temperatura do 35 stepeni - rekao je Todorović.

Foto: Kurir/T. Ilić

Dodao je da taj anticiklon donosi visok pritisak sa suvim vazduhom koji uslovljava veliku amplitudu temperature od jutra do podneva zbog čega su jutra hladna.

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