Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski zastala je danas, na putu iz Prohora Pčinjskog, da razgovara sa jednim pastirom pored puta.

- Krenuli smo iz Prohora da se sretnemo sa našim Srbima u Preševu. Zastali smo pored puta da pozdravimo pastira Micka koji je izgonio krave na ispašu. Vučjak Vule motri na njih - istakla je ona.

Ne propustiteDruštvoMinistarka Stamenkovski u manastiru Prohor Pčinjski: Na Krstovdan noćila u velikoj svetinji i poručila - Nikada ne smemo da zaboravimo odakle smo krenuli
Milica Đurđević Stamenkovski.jpg
DruštvoĐurđević Stamenkovski u Vlasotincu predstavila Zakon o roditeljima negovateljima: Niko ne traži platu da bude majka, ovo je način da vas država zaštiti (video)
Milica Đurđević Stamenkovski
Društvo"Našim venama protiče krv njihova!" Reči Đurđević Stamenkovski sa Zejtinlika odzvanjaju: Da mogu da govore, poručili bi nam da svako da doprinos otadžbini
Screenshot 2026-09-26 201855.png
DruštvoMinistarka Stamenkovski se poklonila senima heroja: "Nismo vas zaboravili! U toj rečenici staje sva naša obaveza prema onima koji su živote položili za Srbiju"
Milica Đurđević Stamenkovski