Društvo
Ministarka Stamenkovski zastala da razgovara sa pastirom Mickom: Krenuli smo iz Prohora da se sretnemo sa našim Srbima u Preševu (VIDEO)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski zastala je danas, na putu iz Prohora Pčinjskog, da razgovara sa jednim pastirom pored puta.
- Krenuli smo iz Prohora da se sretnemo sa našim Srbima u Preševu. Zastali smo pored puta da pozdravimo pastira Micka koji je izgonio krave na ispašu. Vučjak Vule motri na njih - istakla je ona.
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