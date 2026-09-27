Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski zastala je danas, na putu iz Prohora Pčinjskog, da razgovara sa jednim pastirom pored puta.

- Krenuli smo iz Prohora da se sretnemo sa našim Srbima u Preševu. Zastali smo pored puta da pozdravimo pastira Micka koji je izgonio krave na ispašu. Vučjak Vule motri na njih - istakla je ona.