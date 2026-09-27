- Poštovani, na obroncima planine Besna kobila na hiljadu devetstotina dvadeset tri metra nadmorske visine nalazi se selo Kriva feja sa četiri stotine sedamdeset stanovnika, uglavnom staraca. Đaka skoro i da nema, a nekada ih je bilo tri stotine do četiri stotine od prvog do osmog razreda i tako dalje. Pismo meštana Krive feje i poziv da ih posetimo. I mi stižemo na Besnu kobilu u Krivu feju - istakla je ona.