Društvo
Ministarka Stamenkovski dobila pismo meštana Krive Feje: Sada im stiže u posetu (VIDEO)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski stigla je u selo Kriva feja na vrhu Besne Kobile.
- Poštovani, na obroncima planine Besna kobila na hiljadu devetstotina dvadeset tri metra nadmorske visine nalazi se selo Kriva feja sa četiri stotine sedamdeset stanovnika, uglavnom staraca. Đaka skoro i da nema, a nekada ih je bilo tri stotine do četiri stotine od prvog do osmog razreda i tako dalje. Pismo meštana Krive feje i poziv da ih posetimo. I mi stižemo na Besnu kobilu u Krivu feju - istakla je ona.
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