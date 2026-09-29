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Svako od nas je bar jednom u životu pomislio ili iskusio na svojoj koži osećaj da mu neka osoba želi nešto loše i hoće da napakosti. Kada nastupe takve misli, one opterećuju, obuzimaju pažnju čoveka i značajno utiču na duhovno stanje.

Kako treba da postupamo i šta da radimo kada mislimo da nam neko želi ili tajno čini nešto loše? O tome je za emisiju "Pitanja i odgovori" za TV Hram govorio sveštenik Slavko Obradović iz Valjeva:

- Mi ne možemo da znamo ko nam šta misli i šta nam radi. Mi imamo u komšiluku nekoga ko nam možda misli zlo, imamo u familiji, imamo na poslu, imamo, znate. Ali mislim da ne treba da se bavimo time. Mi treba da se bavimo molitvom i da se bavimo sobom.

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Objasnio je da to na određene ljude ne može da utiče i kako da se zaštitimo, ali i da ne zaboravimo da je najvažnije da radimo na sebi i svom duhovnom stanju: