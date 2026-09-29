Mislite da vam komšija ili rodbina želi zlo? Sveštenik Slavko otkriva šta treba da uradite i kako da se zaštitite
Svako od nas je bar jednom u životu pomislio ili iskusio na svojoj koži osećaj da mu neka osoba želi nešto loše i hoće da napakosti. Kada nastupe takve misli, one opterećuju, obuzimaju pažnju čoveka i značajno utiču na duhovno stanje.
Kako treba da postupamo i šta da radimo kada mislimo da nam neko želi ili tajno čini nešto loše? O tome je za emisiju "Pitanja i odgovori" za TV Hram govorio sveštenik Slavko Obradović iz Valjeva:
- Mi ne možemo da znamo ko nam šta misli i šta nam radi. Mi imamo u komšiluku nekoga ko nam možda misli zlo, imamo u familiji, imamo na poslu, imamo, znate. Ali mislim da ne treba da se bavimo time. Mi treba da se bavimo molitvom i da se bavimo sobom.
Objasnio je da to na određene ljude ne može da utiče i kako da se zaštitimo, ali i da ne zaboravimo da je najvažnije da radimo na sebi i svom duhovnom stanju:
- Ako se mi iskreno molimo i ako iskreno sve ovo radimo što smo malopre rekli, znači: postimo, idemo na liturgiju, pričešćujemo se, ispovedamo se, mislim da to što neko radi neće imati nikakav uticaj. Ako ja smatram da neko meni čini zlo, da neko mi nešto radi o glavi, da me ne voli, da treba da se ponaša ovako ili onako, u stvari je moj problem unutrašnji. Ja kad rešim svoj unutrašnji problem, za mene su svi na ovom svetu, ja sve mogu da zagrlim, da poljubim."
Kurir.rs/ Sensa Mondo