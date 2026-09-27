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Milijana Balević, kardiolog Nacionalnog instituta Dedinje, kaže da svaka promena temperature vazduha od najmanje dva stepena utiče na ceo organizam, pre svega na nervni i kardiovaskularni sistem.

Vremenske oscilacije donele su više posla kardiolozima, neurolozima, reumatolozima, alergolozima. Mnogima varira pritisak, imaju vrtoglavice, ubrzan rad srca.

- Svaka promena temperature vazduha od najmanje dva stepena utiče na ceo organizam, pre svega na nervni i kardiovaskularni sistem, rekla je u Dnevniku RTS-a Milijana Balević, kardiolog Nacionalnog instituta "Dedinje", navodeći da su moguće varijacije pritiska, vrtoglavice, nesvestice, malaksalost i smanjena koncentracija.

- Organizam je adaptiran do određenog stepena i on se s tim bez problema izbori. Zato niko ne bi trebalo da upadne u neku paniku - rekla je Balević.

Promene najviše smetaju hroničnim bolesnicima, koji terapiju treba da prilagođavaju isključivo u dogovoru sa lekarom, rekla je doktorka, uz napomenu da se doza može smanjiti ili povećati, "žali prekidanje ne“.

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U Institutu „Dedinje“ u julu i avgustu obavljano je oko 600 pregleda dnevno, a sada ih je od 750 do 900 i više.

Upozorila je da ne bi trebalo zanemariti produženi bol u grudima koji traje dvadesetak i više minuta, lupanje srca duže od pola sata, gušenje, preznojavanje, vrtoglavicu i bol u levoj ruci koji se širi u vilicu, i da se tada treba javiti hitnoj pomoći ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Pacijenti su sve mlađi, a od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji dnevno umre najmanje 130 ljudi.

- Lekar ne može da bude kriv ako vi ne brinete o svom zdravlju - poručila je Balević, savetujući kontrole najmanje dva puta godišnje, uključujući analize masnoća i šećera, merenje pritiska i EKG.

Povodom Svetskog dana srca, u utorak će biti organizovane preventivne akcije, a karavan Ministarstva zdravlja sa tribinama i preventivnim pregledima nastavlja se sutra u Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju.