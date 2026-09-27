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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski na Krstovdan je boravila u Čukarki, zajedno sa našim narodom iz Preševa, Slavujevca i Svinjišta.

- Srbi u Preševu ne smeju da budu zaboravljeni. Zato smo danas bili sa njima, razgovarali o njihovim problemima i doneli pakete podrške za njihove porodice.

Uz blagoslov Eparhije vranjske, pripremićemo poseban paket mera za Preševo — za višedetne i socijalno ugrožene porodice, stara i nemoćna lica, osobe sa invaliditetom, ali i za mlade i talentovane kojima je potreban podstrek.

Ovaj kraj zaslužuje našu pažnju, prisustvo i podršku. Nećemo dići ruke od njega - navela je. 

Kurir.rs

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