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Milijana Balević, kardiolog Nacionalnog instituta Dedinje, kaže da svaka promena temperature vazduha od najmanje dva stepena utiče na ceo organizam, pre svega na nervni i kardiovaskularni sistem.

Vremenske oscilacije donele su više posla kardiolozima, neurolozima, reumatolozima, alergolozima. Mnogima varira pritisak, imaju vrtoglavice, ubrzan rad srca.

Svaka promena temperature vazduha od najmanje dva stepena utiče na ceo organizam, pre svega na nervni i kardiovaskularni sistem, rekla je u Dnevniku RTS-a Milijana Balević, kardiolog Nacionalnog instituta „Dedinje“, navodeći da su moguće varijacije pritiska, vrtoglavice, nesvestice, malaksalost i smanjena koncentracija.

- Organizam je adaptiran do određenog stepena i on se s tim bez problema izbori. Zato niko ne bi trebalo da upadne u neku paniku - rekla je Balević.

Promene najviše smetaju hroničnim bolesnicima, koji terapiju treba da prilagođavaju isključivo u dogovoru sa lekarom, rekla je doktorka, uz napomenu da se doza može smanjiti ili povećati, "ali prekidanje ne".

U Institutu "Dedinje" u julu i avgustu obavljano je oko 600 pregleda dnevno, a sada ih je od 750 do 900 i više.

Upozorila je da ne bi trebalo zanemariti produženi bol u grudima koji traje dvadesetak i više minuta, lupanje srca duže od pola sata, gušenje, preznojavanje, vrtoglavicu i bol u levoj ruci koji se širi u vilicu, i da se tada treba javiti hitnoj pomoći ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Pacijenti su sve mlađi, a od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji dnevno umre najmanje 130 ljudi.

- Lekar ne može da bude kriv ako vi ne brinete o svom zdravlju - poručila je Balević, savetujući kontrole najmanje dva puta godišnje, uključujući analize masnoća i šećera, merenje pritiska i EKG.