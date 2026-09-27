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U narednom periodu u utarnjim časovima biće sveže, u dolinama i kotlinama hladno i maglovito, a tokom dana sunčano i toplo vreme.

Jutarnja temperatura biće uglavnom od 4 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 21 - 22 do 26 stepeni, što su prosečne temperature za ovo doba godine. Ovakve temperature potrajale bi tokom većeg dela prve polovine oktobra.

Samo se oko 1. oktobra očekuje koji stepen niža temperatura, a oko 4. oktobra ponegde i koja kap kiše, zbog uticaja visinskog ciklona iznad juga i istoka Balkana.

Najveća šansa za kišu očekuje se u istočnim i južnim delovima Srbije, ali se ni u tim predelima ne očekuju obilne padavine.

Prema trenutnim pognozama, stabilno i suvo vreme i bez padavina, potrajalo bi u Srbiji bar do 10. oktobra, a toplo tokom prve polovine meseca, pri čemu ne bi došlo do značajnijeg zahlađenja i onog pravog jesenjeg.

Nažalost, nastaviće se i period veoma sušnog vremena, jer nema na vidiku da se bar do sredine oktobra očekuju značajnije i obilnije padavine. Ovo se i te kako već mesecima održava i na veoma nizak vodostaj rečnih tokova.