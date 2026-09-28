Društvo
„KURIR I TAČKA“, NOVA INFORMATIVNA EMISIJA NA KURIR TELEVIZIJI – od danas, svakog radnog dana od 16.00
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Od danas, svakog radnog dana od 16.00 s vama će biti Silvija Slamnig i Jelena Pejović, voditeljke nove emisije u programskoj šemi Kurir televizije, „Kurir i tačka“.
Želite pitanja? Argumente? Stavove?
Sve što je danas važno, videćete na Kurir televiziji u emisiji „Kurir i tačka”.
Foto: Kurir Televizija
Ovde se ne staje na pola priče, jer svaka tema ima svoju tačku.
Izborna kampanja je u punom jeku, informacija je mnogo, vesti pretiču jedna drugu, ali mi smo tu da ih za vas pratimo, proveravamo, sortiramo i verno vam ih predstavimo. Tačnost je naš najvažniji adut, a brza i dinamična diskusija, s mnogo video-priča, razjasniće svaku nedoumicu.
- - Ako je glavni motiv emisije „svaka priča ima svoju tačku”, ja ću dodati i da svaki odgovor ima svoje potpitanje. I tu bih da stavim jednu tačku na ulogu voditelja - naše nije da presuđujemo ili da navijamo, već da pitamo, da potpitamo, da tražimo činjenice. A vaše je da izmerite, uporedite, zaključite i odlučite… I da gledate emisiju „Kurir i tačka” - ističe Silvija Slamnig.
Foto: Kurir Televizija
Budite uz Kurir i gledajte emisiju „Kurir i tačka” radnim danima od 16.00.