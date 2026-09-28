- Ako je glavni motiv emisije „svaka priča ima svoju tačku”, ja ću dodati i da svaki odgovor ima svoje potpitanje. I tu bih da stavim jednu tačku na ulogu voditelja - naše nije da presuđujemo ili da navijamo, već da pitamo, da potpitamo, da tražimo činjenice. A vaše je da izmerite, uporedite, zaključite i odlučite… I da gledate emisiju „Kurir i tačka” - ističe Silvija Slamnig.