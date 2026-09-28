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Godinama unazad, bezbednosne službe u Srbiji rade na otkrivanju i procesuiranju najtežih krivičnih dela - od ubistava i ucena do organizovanog kriminala i trgovine narkoticima.

Na pitanje koliko je država uspela da unapredi rad institucija u otkrivanju i procesuiranju najtežih krivičnih dela, ali pre toga i kako se može tumačiti poslednja odluka Aleksandra Vučića kao predsednika, pre potpisivanja ostavke, a to je abolicija i pomilovanje 49 lica od kojih su njih dvadeset troje vezani za sve one nasilne događaje u Srbiji u poslednjih godinu i po dana, za emisiju "Redakcija" odgovorio je prof. dr Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost.

- Prvo, jedna ovakva odluka nam govori o veličini jednog predsednika, u onom delu da za ono što su počinili nećemo praštati. Ipak, radi se o mladim ljudima koji su, nažalost, u određenom smislu zalutali i koji su bili vrbovani, prvenstveno od onih koji ne žele dobro Srbiji i srpskom narodu. Mene posebno u tom delu raduje pomilovanje Mile Pajić, mlade devojke koja je već dugi niz meseci izvan Srbije, tačnije u Zagrebu, i koja je upravo dobila priliku da se vrati u svoju zemlju, jer joj je sve oprošteno za ono što je činila. Upravo takvi mladi ljudi treba dobro da razmisle zbog čega su se odlučili na takve pogrešne korake - rekao je Bjegović.

prof. dr Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost Foto: Kurir Televizija

Bezbednost Srbije pod posebnim pritiskom

Ocenio je da sistem nacionalne bezbednosti ima važnu ulogu u očuvanju stabilnosti zemlje, ali je istovremeno ukazao i na izazove koje vidi kao pretnju po Srbiju.

- Ono što je uradila njihova država, odnosno predsednik države koji na to ima pravo, mislim da je ispravna odluka. Upravo tim mladima treba dati priliku i šansu da sami shvate da su bili produžena ruka onih koji su hteli da vide drugu Srbiju i da možda izazovu krvoproliće na teritoriji Srbije. Što se tiče rada sistema nacionalne bezbednosti, to je danonoćni posao. Nekad se svi ostvareni rezultati i ne vide, odnosno ne izlaze u javnost, ali sam siguran da naši građani osećaju veliku sigurnost i bezbednost, prvenstveno kada je reč o ličnoj, ali i nacionalnoj bezbednosti. Naša država jeste sigurna država, iako joj tako mnogi, prvenstveno u regionu, ne žele. Žele da ugroze njen teritorijalni integritet, kao što je, po mom mišljenju, najveća opasnost od Trojnog pakta, koji sada izvodi i aktuelne vežbe sa ciljem uvežbavanja onoga što bi bio njihov krajnji cilj, a nažalost jeste krajnji cilj, bar na prostoru Kosova i Metohije - etničko čišćenje, prvenstveno severa - nastavio je.

Bjegović je istakao da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije traje kontinuirano, uz najavu promena kada je reč o pojedincima u vlasti.

- Sve ono što se radi jeste aktivnost koja traje danonoćno i upravo je to jedan od glavnih zadataka sistema nacionalne bezbednosti, kao i državnog rukovodstva - borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kada je reč o borbi protiv korupcije, siguran sam da tu još možemo više da uradimo, naročito kada je reč o pojedincima koji su bili na vlasti i dobili priliku da se bore za državu i narod i urade pozitivne stvari. Oni su to, nažalost, shvatili drugačije. Borili su se za svoje lične interese i ličnu korist. Siguran sam da u narednom sazivu vlade takvi pojedinci jednostavno više neće imati svoje mesto, a neki zasluženo treba i da budu procesuirani. Kada uputimo kritiku našem predsedniku, ona mora biti dobronamerna. Ne smemo da imamo takve pojedince u sistemu vlasti, jer oni upravo kvare put Srbije i put koji je predsednik trasirao i za koji se borio svih ovih 14 godina, kada je bio na najvišim državnim funkcijama - kaže Bjegović.

Foto: Kurir Televizija

- Ono što će sigurno ostati zapamćeno jeste da su se sačuvali mir i stabilnost na ovim prostorima i da je Srbija sačuvana od mnogih izazova koji su mogli da se pretvore u krvoproliće, kao što je bio pokušaj obojene revolucije. Srbija je napredovala u svakom smislu i to su priznali, iako možda ljubomorno, i najmoćnije zapadne i istočne zemlje sa kojima imamo saradnju. Najvažnije je da su sačuvani životi građana i da nijedan građanin Srbije nije izgubio život u pokušaju onoga što su hteli strani centri moći i domaći izvođači. To naši građani moraju da znaju i ne smeju dozvoliti da Srbija ode u takve ruke. Na Srbiji su se, upravo sada, tokom predizborne kampanje, nadvili oblaci - deo hrvatskih, deo bošnjačkih, deo crnogorskih, a o prištinskim da i ne pričam - rekao je.

Osvrnuo se na značaj kontinuiteta u vođenju države, ali i na potrebu za određenim kadrovskim promenama u državnim institucijama.

- Ako građani žele da Srbija ostane na svom putu i da ide putem razvoja i mira, prvenstveno treba dobro da razmisle kome će dati svoje poverenje. To poverenje morao je neko da izgradi tokom svih ovih godina i da pokaže koliko se Srbija uzdigla i koliko se naša vojska uzdigla, kao garant bezbednosti. Siguran sam da će Srbija nastaviti ovim putem, uz korekcije koje su prvenstveno kadrovskog karaktera. Takvi propusti, mislim, više se neće dešavati. Kada je reč o kontinuitetu, to je osnova svakog posla. Ako krenemo od porodice, kontinuitet u smislu ispravnosti, rada i požrtvovanja važan je kako u privatnom poslu, tako i u državnom. Ne može svako da vodi državne institucije i ne može svako da vodi državu. Bez obzira na to što neko može biti najveći intelektualac u Srbiji, jedna od osnovnih stvari koja je potrebna za vođenje državnih institucija, pored znanja, volje i želje, jeste i patriotizam - naveo je Bjegović.

Foto: Stefan Stojanović MONDO

- Na čelu institucija moraju da budu ljudi kojima je iznad svega Srbija i koji žele da se žrtvuju za Srbiju - ne mislim samo na bojnom polju, već svojim radom, odricanjem i predanošću poslu koji im je narod poverio. To treba da bude ono što će činiti naše buduće funkcionere. Siguran sam da smo učili na nekim greškama i da se one neće ponavljati. Kao što je i predsednik Vučić rekao, bilo je grešaka. Živ čovek, kao i svi mi, priznaje svoje greške, ali najvažnije je da se one ne ponavljaju. To treba otvoreno reći građanima. Dati poverenje nekome nije mala stvar. Ako neko to poverenje nije zaslužio, onda je jasno da ne treba da ga dobije. Imamo i pojedince koji su se žrtvovali, prevremeno dali ostavke, ali i dalje žele da se bore za Srbiju sa svojim timom i svojim narodom. Mislim da su to upravo pojedinci kojima će srpski narod dati poverenje. Srpski narod, kada oseti da je država u problemu, postaje mnogo ozbiljniji i jači, jer se radi o budućnosti svih nas. Upravo tada građani daju poverenje ispravnim, časnim i poštenim ljudima koji vole Srbiju iznad svega - za Kurir televiziju, zaključio je Bjegović.

02:55 "NEKI POJEDINCI VIŠE NEĆE IMATI MESTO U VLADI" Miroslav Bјegović o bezbednosti i budućnosti zemlje za Kurir televiziju: "Srbija je sačuvana od mnogih izazova" Izvor: Kurir televizija

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