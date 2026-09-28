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"Falilo je možda samo nekoliko sekundi da se sa tog poduhvata nikada ne vratim živ kući", ovako započinje svoju priču srpski humanitaracMarko Nikolićkoji se početkom 2026. godine otisnuo u humanitarnu ekspediciju, ovoga puta u Južnu Ameriku.

Marko Nikolić je otišao o svom trošku i uz pomoć prijatelja sa jasnim ciljem - da tokom ekspedicije kroz Južnu Ameriku, kroz sunce, vetar, kišu i sneg, prikupi novčanu pomoć za trojicu bolesnik dečaka - Ognjena, Pavla i Vuka.

Marko je prošao pravu vremensku "golgotu", a sve u cilju humanosti. Preko zaleđenog Bajkalskog jezera, 500 kilometara trčanja kroz Atakamu, najsuroviju pustinju na svetu i 60 kilometara vuče automobila, uspeo je da prikupi novac!

- Našao sam se potpuno sam u mrklom mraku, sa preteškim sankama i rancem, u dubokom snegu, na deonici od oko 35 kilometara između Alte i Karasjoka, dok je vetar duvao preko 50 kilometara na sat, temperatura osećaj -40. Bio sam umoran, izgladneo i promrzao. Iza mene su već bili Aconcagua i 6.000 metara, bazni kamp Kolera, Atakama i 500 kilometara, kao i Arktik od 203 kilometra - napisao je Marko ispod video snimka koji prikazuje realne scene njegove putešestvije.

Marko Nikolić jedva preživeo Antarktik Foto: Privatna arhiva

Kako kaže, satima je sedeo u šatoru ne znajući šta da radi.

- Vetar je bio toliko jak da sam u jednom trenutku šator morao da držim rukama i nogama da ga ne odnese. Sve mi je već bilo mokro, garderoba, oprema, stvari, a ja sam četiri-pet sati pokušavao da pronađem način kako da izađem iz tog šatora i nastavim dalje - priseća se Marko.

A onda, kada je konačno uspeo da izađe iz šatora, počeo je pravi horor koji kamera nije uspela da zabeleži.

- U trenutku kada sam otvorio šator, vetar je direktno udario u otvor i podigao ga. Bukvalno sam se rvao sa šatorom da ga vetar ne odnese. Jedva sam uspeo da ga oborim i spustim na zemlju, a za to vreme bisage su mi se napunile snegom, sve što je do tada bilo mokro postalo je još gore, stvari su letele na sve strane, a deo hrane i opreme jednostavno je nestao u mraku. Ostala mi je čajna kobasica koju sam kasnije jeo dok sam hodao - nastavlja svoju priču.

Više nije imao šta da čeka. Spakovao je ono što je ostalo i nastavio kroz noć.

- Tada nisam razmišljao ni o rekordima, ni o kilometrima, ni o kamerama - razmišljao sam samo da ostanem živ. A posle svega čekala me je i četvrta etapa, vuča automobila 45 kilometara. Danas, kada vratim film, shvatim koliko je malo nedostajalo da se sve završi drugačije i zato pre svega zahvaljujem dragom Bogu što me je vratio kući. Ali najvažnije od svega jeste razlog zbog kojeg sam uopšte bio tamo: kroz ova poduhvate sakupili smo više od 140.000 evra za lečenje troje dece - ističe.

Kako kaže, "ako je bilo potrebno da ode do krajnjih granica svog tela i uma da bi neko dete dobilo šansu za život, onda je svaki promrzli prst, svaki kilometar, svaki trenutak gladi, bola i straha vredeo.

- Te noći sam se borio da sačuvam svoj život - zaključio je.