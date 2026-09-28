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Vozače širom Srbije danas očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na putevima, održavanja tunelske opreme i prolaska vangabaritnog transporta.

Na putu Ivanjica–Sjenica, kod mesta Kušići na Javoru, saobraćaj će zbog asfaltiranja biti potpuno obustavljen28. i 29. septembra, od 10 do 15 časova.

U tunelu Šarani, na auto-putu između petlji Takovo i Preljina, tokom svetlog dela dana izvode se radovi na pranju desne tunelske cevi, u smeru ka Čačku. Danas i sutra biće zatvorena vozna, a saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom. Tokom 30. septembra i 1. oktobra biće zatvorena preticajna, dok će vozila prolaziti voznom trakom.

Od danas u 10 časova do 29. septembra u 17 časova biće zatvorena desna cev tunela Manajle, između petlji Predejane i Vladičin Han. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz levu tunelsku cev.

Na deonici Petrovaradin–Sremski Karlovci počinje nova faza sanacije klizišta Puckaroš. Do 31. oktobra vozila će se propuštati naizmenično, uz pomoć semafora ili radnika koji regulišu saobraćaj.

Izmenjen režim očekuje se i na području Bora i Crnog Vrha zbog transporta elise vetrogeneratora. Vozila će biti propuštana naizmenično, uz asistenciju saobraćajne policije.

Na putu Negotin–Radujevac počinju radovi na rehabilitaciji kolovoza, pa će saobraćaj biti regulisan ručno, pomoću zastavica.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.