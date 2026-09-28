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Želja roditelja da budu jedinstveni pri izboru imena za svoju decu ponovo je podigla ogromnu prašinu na društvenim mrežama, a jedna fotografija rekvizita za krštenje postala je glavni hit o kom svi pričaju.

Na društvenoj mreži "X" osvanula je fotografija kompleta za krštenje na kojoj je zlatnim ćiriličnim slovima izvezeno nesvakidašnje ime Thea. Uz fotografiju peškira i sveće pripremljenih za svečani čin, korisnik koji je podelio objavu kratko je poručio ljudima da se "saberu". Natpis je odmah privukao ogromnu pažnju i pokrenuo lavinu reakcija.

"Kazniše dete, sričaće ga na šalterima"

Komentari ispod objave počeli su nezaustavljivo da se nižu, a mnogi tviteraši nisu skrivali svoje zaprepašćenje ovakvim pravopisnim i imenskim izborom. Jedan od korisnika oštro je prokomentarisao da su roditelji ovom odlukom "kaznili dete ničim zasluženo". Drugi se nadovezao pesimističnom prognozom, istakavši da će dete zbog ovakvog zapisa "provesti život sričući svoje ime na šalterima".

Pored kritikovanja neuobičajenog zapisa, pojedini komentatori su otvorili i širu raspravu o trendovima davanja imena, pitajući se gde su nestala tradicionalna srpska imena poput Milice, Jelene ili Milene.

Šta ovo ime zapravo znači i gde je nastao problem?

Ubrzo su se u raspravu uključili i korisnici koji su želeli da pojasne jezičku pozadinu ove situacije.

Kako navode, ime Thea na starogrčkom jeziku označava boginju, odnosno "Božiji dar", a izgovara se kao Tea. Međutim, ključni problem nastao je u transkripciji: u srpskom jeziku ne postoji suglasnik koji odgovara engleskom ili grčkom zvuku "th", pa se slovo "h" gubi i u izgovoru i u pisanju. Svođenje engleskog zapisa na doslovnu ćiriličnu varijantu izazvalo je pravu buru i neprekidne rasprave na mrežama.

Kurir/Espreso/Blic žena