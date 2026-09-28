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Kada kupujete nove gume, nije dovoljno da pogodite dimenziju i izaberete poznat brend. Postoje detalji na koje mnogi vozači ne obraćaju pažnju, a upravo zbog njih mogu napraviti pogrešan izbor.

Kupovina novih guma na prvi pogled deluje jednostavno, ali pogrešan izbor može direktno uticati na upravljanje, kočenje i stabilnost automobila. Cena i izgled gume ne bi trebalo da budu jedini kriterijumi, a upravo tu počinju problemi.

Greška 1: Kupujete samo prema ceni

Jedna od najčešćih grešaka jeste kupovina guma isključivo prema ceni. Jeftinija guma ne mora biti loša, ali ni najskuplji model automatski ne znači da je pravi izbor za vaš automobil i vaš stil vožnje.

Pre svega treba razmisliti gde najčešće vozite, koliko kilometara prelazite i kakvim uslovima je vaše vozilo izloženo. Tek na osnovu toga ima smisla porediti cene.

Greška 2: Kupujete iz neproverenih izvora

Internet ponude znaju biti primamljive, ali kupovina guma iz neproverenih izvora može biti ozbiljan problem. Kupac najčešće ne zna odakle guma dolazi, kako je i pod kojim uslovima skladištena i koliko je zaista korišćena. Niža cena u takvim slučajevima retko isplati rizik.

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Greška 3: Uzimate polovne gume jer "šara je dobra"

Kod polovnih guma problem je još veći. Sama dubina šare ne govori ništa o stvarnom stanju pneumatika. Oštećenja unutar strukture gume najčešće se ne vide spolja.

Dovoljna dubina šare ne znači da je guma bezbedna, jer se oštećenja unutar strukture ne moraju videti spolja.

Guma je možda bila vožena sa premalo vazduha, udarena u ivičnjak ili nepravilno popravljena, a spolja sve izgleda uredno.

Greška 4: Opsesija godinom proizvodnje

Mnogi vozači insistiraju isključivo na tome da dobiju gumu proizvedenu ove ili prošle godine. DOT broj, čije poslednje četiri cifre pokazuju nedelju i godinu proizvodnje, ne treba posmatrati kao rok trajanja. Sam datum ne govori ništa o stvarnom stanju gume.

Mnogo je važnije kako je skladištena i da li ima oštećenja ili znakova propadanja materijala.

Guma koja je nekoliko godina odležala u hladnom, suvom i tamnom skladištu može biti u odličnom stanju, dok mlada guma loše čuvana može biti neupotrebljiva.

Gde staviti nove gume - napred ili pozadi Foto: RINA

Greška 5: Ne vodite računa o usklađenosti guma

Najsigurnije je koristiti gume koje su međusobno usklađene, a ne kombinovati različite modele ili tipove.

Montaža neusklađenih pneumatika na isto vozilo može narušiti stabilnost i produžiti zaustavni put, posebno u kritičnim situacijama.

Bonus greška: Čekate poslednji trenutak

Kada stigne prvi ozbiljniji talas hladnog vremena, vulkanizerske radnje postaju znatno opterećenije, a izbor dostupnih modela može biti uži. Mnogo je pametnije gume izabrati pre nego što sezona zaista počne, kako biste imali dovoljno vremena da proverite dimenziju, karakteristike i poreklo pneumatika, a ne da kupujete prvi dostupan model kada vam automobil već mora na zamenu.

Kurir.rs/ Informer