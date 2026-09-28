Hyundai je prvi put predstavljen domaćoj publici na Beogradskom sajmu automobila davne 1991.godine, nakon čega su se prvi Hyundai automobili pojavili na ulicama Srbije. Od tada do danas, brend je postao deo svakodnevice, sa preko 40 hiljada vozila isporučenih iz prodajnih salona širom Srbije. Važan jubilej ove jeseni obeležava se na najlepši način, kroz druženje sa sadašnjim i budućim vlasnicima vozila.

Tri i po decenije donele su velike promene u svetu automobila, od prvih Hyundai modela koji su se pojavljivali na domaćim putevima, do današnjih SUV, hibridnih i potpuno električnih vozila. Ipak, jedna stvar se nije promenila: automobili su i dalje tu da ljude povezuju, bilo da je reč o svakodnevnim vožnjama, porodičnim putovanjima ili nekim novim životnim počecima.