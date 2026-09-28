TRI I PO DECENIJE NA SRPSKIM PUTEVIMA: Hyundai slavi veliki jubilej i nagrađuje
Hyundai je prvi put predstavljen domaćoj publici na Beogradskom sajmu automobila davne 1991.godine, nakon čega su se prvi Hyundai automobili pojavili na ulicama Srbije. Od tada do danas, brend je postao deo svakodnevice, sa preko 40 hiljada vozila isporučenih iz prodajnih salona širom Srbije. Važan jubilej ove jeseni obeležava se na najlepši način, kroz druženje sa sadašnjim i budućim vlasnicima vozila.
Tri i po decenije donele su velike promene u svetu automobila, od prvih Hyundai modela koji su se pojavljivali na domaćim putevima, do današnjih SUV, hibridnih i potpuno električnih vozila. Ipak, jedna stvar se nije promenila: automobili su i dalje tu da ljude povezuju, bilo da je reč o svakodnevnim vožnjama, porodičnim putovanjima ili nekim novim životnim počecima.
Zato Hyundai rođendanski dani nisu namenjeni samo onima koji već voze Hyundai. To je prilika da se na jednom mestu okupe sadašnji i budući vlasnici, ljubitelji automobila, porodice i svi koji žele da upoznaju najnovije modele kroz opuštenu atmosferu.
Tokom rođendanskih dana posetioce očekuju test vožnje, nagrade, sadržaji za najmlađe i posebne rođendanske pogodnosti, uključujući popuste do 3.000 evra na odabrane modele: i20, i30, Bayon, Tucson, Santa Fe, Inster i Ioniq 9.
Poseban deo proslave biće upravo prilika da se aktuelni Hyundai modeli upoznaju iz prve ruke. Za one koji već imaju svoj Hyundai automobil, to je prilika za druženje, povratak u salon, razmatranje ponude za zamenu svog auotmobila novim, dok budući vlasnici mogu da pogledaju ponudu, sednu za volan i kroz test vožnju pronađu model koji im najviše odgovara.
Jer 35 godina Hyundai-a u Srbiji nije samo priča o automobilima, već o ljudima koji su je zajedno gradili.
Besplatno se prijavite za rođendanski dan u svom gradu, izaberite termin koji vam odgovara i povedite porodicu ili prijatelje.
Prijava je dostupna putem forme na Hyundai stranici.
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