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Na Krstovdan, u srcu Srbije, u Orahovcu se dogodio trenutak koji će dvoje mladih zauvek pamtiti.

Nakon liturgije u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu, mladi je odlučio da pred svetinjom i ikonom Presvete Bogorodice zaprosi svoju voljenu Valeriju.

Igor je pred okupljenima kleknuo i zaprosio svoju izabranicu, a emotivni trenutak u hramu zabeležili su prisutni vernici.

Fotografija je objavljena na Instagram stranici "orahovcu_basto_rajska".

- Danas je u našem hramu bilo posebno i radosno - jedan mladi par krunisao je svoju ljubav veridbom. Neka ih kroz život prate ljubav, sloga, razumevanje i Božji blagoslov.

Od srca im želimo sreću na zajedničkom putu! - napisali su oni.

- Ljubavna priča Igora i Valerije počela je pre godinu dana u Orahovcu, baš na ovom mestu kada su se upoznali - piše "Radio Goraždevac".

Ovaj susret ljubavi i vere u jednom od najvažnijih srpskih svetih mesta ostavio je snažan utisak na sve prisutne, a Igoru i Valeriji ostaje uspomena na dan kada su pred Presvetom Bogorodicom obećali da će zajedno krenuti kroz život.

Kurir.rs/ Informer

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