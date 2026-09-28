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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je selo Kriva Feja, gde je razgovarala sa sedmoricom boraca sa Košara.

- Okupili smo se u kući porodice Spasić, a oni su se prisetili svojih ratnih dana, srećni jer su se svi vratili kući.

Ministarka je prvo ušla u prodavnicu i sama pazarila poklone za porodicu Spasić, ističući da se u kuću ne može ući bez ratluka.

Ona je domaćici donela i cveće, i svima je čestitala praznik - Krstovdan.

- Dobrodošli u selo, ovde je sedam boraca sa Košara. Ja sam ponosan što su od njih sedam petorica moja braća, rođeni, od strica, od tetke, i dva od ujaka - rekao je domaćin.

Milica Đurđević Stamenkovski je razgovarala sa našim borcima, i jedan je rekao da je ranjen jednom u rovu, a drugi put u sanitetu kada su ga vozili na lečenje.

- I jedini ja preživim, i jedan u kabini vozila što je bio. Znači svi su mrtvi. Tada je najteže bilo, nisam imao oružje više. Ostalo mi je u rovu. Samo četiri bombe. I kada su me pogodili tada više ne znaš ni gde si ni šta si. Znači mogu živog da te uhvate. Imam četiri bombe, tri bacim, jedna za sebe, jer bolje da te ne uhvate živog - rekao je jedan borac.

Ističu da su srećni što sada mogu slobodno da pričaju kako su branili državu.