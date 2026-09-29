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Na Staroj planini, daleko od glavnih puteva i turističke vreve, nalazi se malo srpsko selo Rosomač, u kojem danas živi svega desetak stanovnika. Ipak, ovo mesto čuva nešto mnogo vrednije od broja stanovnika, duh nekadašnjih srpskih sela i crkvu koja svojim izgledom i unutrašnjošću ostavlja snažan utisak na svakog ko do nje stigne.

Priču o ovom skrivenom kutku Srbije na Instagramu je objavio bloger Filip Piperski, poznat na društvenim mrežama kao "sibirski matko", ukazujući na jedno od mesta koja lako mogu da promaknu čak i onima koji dobro poznaju prirodne lepote Stare planine.

Upravo je u tome i posebna čar Rosomača.

Do crkve Svete Paraskeve ne stiže se slučajno. Ona je svojevrsno skriveno blago ovog planinskog kraja, do kojeg se dolazi tek kada se namerno krene u potragu za njom.

Crkva je sagrađena u 19. veku, 1868. godine, i svojim spoljašnjim izgledom potpuno je uklopljena u ambijent koji je okružuje.

- Svega desetak stanovnika u ovom malom selu na Staroj planini i crkva koja je kao iz bajke - navodi se u objavi koja je privukla pažnju korisnika društvenih mreža.

Spolja je crkva skromna, gotovo nenametljiva. Međutim, pravi prizor posetioce čeka kada zakorače unutra.

Freske, kamen i drvo stvaraju atmosferu koju fotografija teško može da prenese. Upravo taj kontrast između jednostavne spoljašnjosti i bogate unutrašnjosti čini Crkvu Svete Paraskeve posebnim mestom.

Foto: Instagram printscreen sibirski.matko

Ipak, možda je najvažnije to što ova svetinja, uprkos činjenici da se nalazi u selu sa svega nekoliko stanovnika, i dalje živi.

Takva mesta danas nisu samo svedočanstvo prošlosti. Ona su podsetnik na vreme kada su srpska sela bila mnogo brojnija i življa, ali i na ljude koji i danas ulažu trud da sačuvaju ono što su im preci ostavili.

Rosomač tako predstavlja jedno od onih tihih mesta Stare planine koje ne traže mnogo pažnje, ali je zaslužuju.

U vremenu kada mnoga sela ostaju gotovo prazna, činjenica da se u njima i dalje čuvaju crkve, običaji i tragovi života prethodnih generacija daje im poseban značaj.