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Mnogi veruju da na groblje obavezno treba poneti paran broj cvetova, pa se tog nepisanog pravila pridržavaju prilikom svakog odlaska na grob ili sahranu.

Ipak, da li to zaista ima veze sa pravoslavnim običajima ili je reč o još jednom narodnom verovanju?

Evo šta kaže Crkva

Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava šta Crkva kaže o tome. 

- Da li na groblje moramo da nosimo paran broj cvetova, ili može da bude i neparan? Ovo je još jedno od narodnih "sujeverja". Ovo nema zaista nikakve veze sa pravoslavnom crkvom. Nebitno je da li su 2 ili 3 cveta, 5 ili 7, 6 ili 8 cvetova. Bitnije od cveća jeste molitva - naglasio je teolog.

Najvažnija je molitva

On je istakao da je prilikom odlaska na groblje najvažnije pomoliti se za dušu upokojenog, dok broj cvetova koji se donese nije važan.

- Da li zaista mislite da su ljudi brojali koliko ovde ima cvetova? Isto važi i kada ljudi idu na sahrane i kupuju "suze", pa tu je stvarno nebulozno brojati cvetove. I ovim nam se samo potvrđuje da ne trebamo da nosimo paran broj ili neparan broj negde. Isto važi i kada momak ide devojci da da cveće, ne mora broj cvetova da bude neparan. Opustite se - naveo je Đurđević.

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