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Srbija ima čitav niz proizvoda koji su odavno prešli granice naše zemlje. Neki se izvoze širom sveta, neki imaju zaštićeno geografsko poreklo, dok su drugi postali simboli srpske tradicije i kulture.

Od ariljske maline i ajvara, preko šljivovice i homoljskog meda, do pirotskog ćilima, Sirogojno džempera i zlakuske grnčarije - ovo su proizvodi koji se vezuju za određene krajeve Srbije, ali su zahvaljujući kvalitetu, tradiciji i dugoj istoriji postali prepoznatljivi.

Ariljska malina

Ariljska malina je jedno od najpoznatijih imena srpske poljoprivrede. Reč je o malini proizvedenoj na području ariljskog malinogorja, a naziv ima zaštićeno ime porekla. Zavod za intelektualnu svojinu navodi da je "Ariljska malina" registrovana kao ime porekla za svežu, smrznutu i liofilizovanu malinu, dok je sam proizvod poznat i pod nadimkom "crveno zlato Srbije".

Maline Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Ajvar

Ajvar je jedan od ukusa koji se najčešće povezuju sa Srbijom. Pravi se od pečenih crvenih paprika koje se melju, a zatim dugo kuvaju sa uljem i začinima. Posebno mesto ima leskovački ajvar, koji je zaštićen oznakom geografskog porekla.

Turistička organizacija Srbije navodi da je leskovački ajvar najpoznatija varijanta, dok Zavod za intelektualnu svojinu leskovački domaći ajvar navodi među proizvodima po kojima je Srbija prepoznatljiva.

Ajvar Foto: RINA

Pirotski ćilim

Pirotski ćilim je jedan od najprepoznatljivijih srpskih tradicionalnih zanatskih proizvoda. Ručno se tka na vertikalnom razboju, karakterišu ga složeni geometrijski motivi i snažne boje, a poznat je po tehnici tkanja bez čvorova.

Ima zaštićeno geografsko poreklo, a znanje i veština izrade pirotskog ćilima deo su tradicije koja se prenosi generacijama. Srbija je 2025. podnela UNESCO kandidaturu za upis veštine izrade pirotskog ćilima na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.

Pirotski ćilim Foto: Shutterstock

Sirogojno džemperi

Ručno pletena odeća iz Sirogojna predstavlja jedan od retkih srpskih zanatskih proizvoda koji je decenijama imao međunarodnu tržišnu priču. Prepoznatljivi vuneni džemperi, prsluci, kaputi i drugi odevni predmeti izrađuju se tradicionalnim tehnikama, često sa motivima inspirisanim prirodom i narodnom ornamentikom.

"Sirogojno" je registrovano kao oznaka geografskog porekla, a Zavod za intelektualnu svojinu ga direktno navodi među proizvodima po kojima je Srbija prepoznatljiva.

Šljivovica

Šljivovica je verovatno najpoznatije srpsko tradicionalno alkoholno piće. Pravi se od šljive, voća koje je vekovima duboko povezano sa srpskim selom i poljoprivredom.

Njena važnost nije samo gastronomska: UNESCO je 2022. na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva upisao društvene prakse i znanja povezana sa pripremom i upotrebom tradicionalnog pića od šljive – šljivovice.

Šljivovica Foto: Shutterstock

Homoljski med

Homoljski med je još jedan proizvod čije je ime vezano za tačno određeni kraj Srbije. Proizvodi se na području Homolja, a zaštićeno je geografsko poreklo.

Njegova posebnost povezuje se sa prirodnim uslovima ovog planinskog kraja i vrstama biljaka koje pčele koriste za ispašu. Zavod za intelektualnu svojinu Homoljski med direktno navodi među proizvodima po kojima je Srbija prepoznatljiva.

Med Foto: Kurir/T.I.

Zlakuska grnčarija

Zlakuska grnčarija iz zapadne Srbije ima mnogo više od turističke vrednosti - njena tradicija nalazi se i na UNESCO listi nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Posuđe se pravi od gline i kalcita, a karakteristično je to što se grnčarski točak pokreće isključivo rukom. UNESCO je ovu veštinu upisao na svoju listu 2020. godine, navodeći da se znanje prenosi direktnim radom sa iskusnim grnčarima.

Grnčarija Foto: Kurir/T.Stamenković

Sremski kulen

Sremski kulen je jedan od najpoznatijih proizvoda tradicionalne vojvođanske mesne industrije. Pravi se od usitnjenog svinjskog mesa i slanine, uz karakteristične začine, pre svega mlevenu papriku i so, a zatim se suši i zri.

Zaštićen je oznakom geografskog porekla, što znači da naziv označava proizvod koji potiče iz određenog područja i ispunjava propisane karakteristike.

kulen Foto: Shutterstock

Futoški kupus

Futoški kupus ima dugu tradiciju, a priča o njegovoj proizvodnji u Futogu seže vekovima unazad. Danas postoje zaštićene oznake geografskog porekla za futoški sveži i kiseli kupus.

Posebnost proizvoda vezana je za lokalne uslove uzgoja i tradicionalni način proizvodnje, zbog čega je Futog postao mesto koje se u Srbiji najviše povezuje sa kupusom.

kupus Foto: youtube/Domaći Kuhar

Zlatarski sir

Zlatarski sir pravi se na području planine Zlatar i jedan je od najpoznatijih tradicionalnih srpskih sireva. Može se proizvoditi od kravljeg ili ovčjeg mleka, a karakterišu ga bela do bledožuta boja, kremasta struktura i izražen mlečni ukus. Ima zaštićenu geografsku oznaku, a Turistička organizacija Srbije ga ubraja među tradicionalne sireve koji predstavljaju posebnost srpskih planinskih krajeva.

Pirotski kačkavalj

Pirotski kačkavalj pravi se od punomasnog mleka i tradicionalno se vezuje za područje Stare planine i Pirota. Sir tokom zrenja dobija karakterističnu čvrstinu, aromu i zlatnožutu boju. Zaštićen je geografskim poreklom, a njegova proizvodnja predstavlja deo nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Turistička organizacija Srbije navodi da je poznat širom Srbije i regiona.

Užička pršuta

Užička pršuta predstavlja tradicionalni proizvod zapadne Srbije i deo je šire tradicije sušenja i konzervisanja mesa u ovom kraju. Postoje zaštićene oznake geografskog porekla za goveđu i svinjsku užičku pršutu. Upravo veza sa podnebljem, načinom sušenja i tradicionalnim postupkom proizvodnje daje joj identitet koji se razlikuje od industrijskih suhomesnatih proizvoda.

Foto: RINA

Sjenički sir

Sjenički sir dolazi sa Pešterske visoravni, jednog od najviših i najpoznatijih stočarskih područja Srbije. Pravi se od kravljeg ili ovčjeg mleka, a poznat je kao slani beli sir karakterističnog ukusa. Njegov kvalitet povezuje se sa planinskim uslovima i tradicionalnim stočarstvom Peštera, a sir ima i oznaku geografskog porekla.

Bermet

Bermet iz Sremskih Karlovaca jedno je od najneobičnijih tradicionalnih srpskih vina. Ovo aromatizovano vino ima dugu tradiciju u Sremu, a njegov recept i način proizvodnje vezani su za istoriju Karlovaca. Bermet je registrovan kao proizvod sa geografskim poreklom, zajedno sa drugim tradicionalnim vinima ovog područja.

Pirotska peglana kobasica

Pirotska peglana kobasica jedan je od specijaliteta juga Srbije i proizvod po kojem se Pirot prepoznaje i van lokalne sredine. Pravi se od kvalitetnog mesa, začina i belog luka, a karakterističan oblik i način obrade dali su joj neobičan naziv. Zaštitu geografskog porekla dobila je kao tradicionalni proizvod pirotskog kraja.

Valjevski duvan čvarci

Duvan čvarci Foto: Dejan Iganjatović

Duvan čvarci su specifičan proizvod valjevskog kraja koji se razlikuje od klasičnih čvaraka. Naziv su dobili po tome što sitni, zlatnožuti komadići podsećaju na rezani duvan. Dobijaju se dugim topljenjem i prženjem mesa i masnog tkiva, uz karakterističnu obradu i ceđenje. Valjevski duvan čvarci imaju zaštićeno geografsko poreklo i danas su jedan od proizvoda po kojima je Valjevo posebno poznato.

Svrljiški belmuž

Belmuž je tradicionalno jelo od mladog sira i kukuruznog brašna, karakteristično za područje Svrljiga i jugoistočne Srbije. Priprema se jednostavno, ali zahteva određenu veštinu kako bi se dobila prava tekstura.

Svrljiški belmuž ima zaštićeno geografsko poreklo, a Zavod za intelektualnu svojinu ga navodi među tradicionalnim proizvodima Srbije.

Belmuž je tradicionalno srpsko jelo Foto: Printscreen/Youtube/MilosTheKuvar

Staroplaninski kačkavalj

Staroplaninski kačkavalj vezan je za područje Stare planine i tradicionalno stočarstvo tog kraja. Pravi se prema tradicionalnoj recepturi, a specifičnost mu daju planinska ispaša i način prerade mleka. Proizvod ima zaštićeno geografsko poreklo i deo je grupe srpskih sireva koji su nastali zahvaljujući specifičnim prirodnim uslovima planinskih krajeva.

Čačanske sorte šljive

Čačak je jedan od najvažnijih centara srpskog šljivarstva, a upravo su iz ovog kraja potekle neke od najpoznatijih domaćih sorti. Među njima se izdvajaju Čačanska rana, Čačanska lepotica i Čačanska najbolja, koje su nastale u Institutu za voćarstvo u Čačku i proširile se i van granica Srbije.

Posebno je značajna Čačanska lepotica, koja se gaji u brojnim evropskim zemljama i cenjena je zbog kvaliteta ploda i dobre pogodnosti za preradu.

Tamjanika

Tamjanika je jedna od najprepoznatljivijih aromatičnih sorti grožđa u Srbiji i važan deo domaće vinske tradicije. Iako pripada velikoj porodici muskatnih sorti koje se gaje širom sveta, srpska tamjanika razvila je snažan identitet, naročito u Župi, gde se tradicionalno proizvode vina od ove sorte.

Prepoznatljiva je po intenzivnoj aromi koja podseća na cvetne i voćne mirise, a danas se od nje prave i suva i poluslatka vina koja se sve češće predstavljaju na međunarodnim vinskim takmičenjima.

Bezdanski damast

Bezdanski damast je tradicionalni tekstilni proizvod iz Bačke, poznat po ručnom tkanju i karakterističnim dezenima. Nastao je iz duge zanatske tradicije izrade tkanina u Bezdanу, a danas predstavlja jedan od zaštićenih srpskih proizvoda domaće radinosti. Zavod za intelektualnu svojinu ga navodi među proizvodima sa geografskim poreklom.

Kladovski kavijar