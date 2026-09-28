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Milica Marković (44) iz Kovačice, diplomirani pravnik i strukovni politikolog, ispisala je istoriju kviza "Superpotera" pošto je uspela da nadigra svih pet tragača i osvoji čak 1.600.000 dinara!

- Nisam znala da će biti pet tragača jer sam prethodno u glavi razmatrala koju bih ponudu prihvatila, ali kad sam videla da je tu i Aleksa, novi, peti tragač, nekako je ceo šou dobio novu dimenziju i odlučila sam da se igram i zabavim, da rizikujem i nadam se najboljem - priča Milica za Kurir.

A rizik se višestruko isplatio. Nadigrala je svih pet tragača i kući odnela 1.600.000 dinara. Ipak, novac joj, kaže, nije bio osnovni motiv za učešće.

- Nemam konkretnu želju na šta ću potrošiti novac, osim da radim na sebi i ulažem u svoje znanje. Zapravo su i moje postdiplomske studije rezultat prethodne pobede u "Slagalici" 2008. godine. I tada sam imala iste ciljeve i motive za usavršavanje - objašnjava.

Miličina priča s kvizovima ima i posebno emotivnu stranu. Pre šest godina učestvovala je u "Poteri" kad je bila u osmom mesecu trudnoće i osvojila 350.000 dinara.

Milica Marković u kvizu Superpotera Foto: Promo

- Moj sin je na snimanju bio u stomaku. Isto je bilo ovako neko jesenje vreme kad je ta epizoda emitovana, napunio je bio mesec dana i bilo mi je nestvarno da, eto, gleda sa mnom, a bio je u studiju i davao mi podstrek i podršku i pre svog rođenja. I to je bilo neponovljivo iskustvo, još u ono vreme korone, ali opet zabavno i zanimljivo - ponosno će Milica.

Pobeda u "Superpoteri" emitovana je sad u subotu, a njen mlađi sin Bogdan je u nedelju slavio rođendan s drugarima i porodicom, pa su ujedno proslavili i Miličinu pobedu.

- Tako nam se sve nekako lepo namestilo. Svi su ponosni, zadovoljni i šalju čestitke i podršku, kako bliže okruženje, tako i šire, čak i iz inostranstva, preko okeana. Pozdrav za Floridu - kroz osmeh će pobednica.

Milica priznaje da joj je tek nakon emitovanja emisije postalo jasno koliki je uspeh ostvarila.

- Tek tada sam se osvestila da se to zaista desilo. Bilo je neverovatno tokom snimanja, imala sam osećaj kao da sam u snu. Jako mi je bilo zabavno i htela sam da to raspoloženje potraje. A kad se završilo, stigao me je neki umor, adrenalin je popustio i jedino sam htela da legnem da se odmorim.

Učestvovala i u Slagalici Foto: Privatna arhiva

Inače, Markovićevoj priprema za kvizove nije posebna obaveza.

- Volim da stičem znanja praktično, na putovanjima i druženjima, da čitam kad god mogu, ali ponekad samo stignem do moje frizerke Milice i to bude sva priprema - kaže Milica, koja se inače bavi i koučingom kao interni kouč u javnoj upravi. Ipak, njena interesovanja tu se ne završavaju.

- Umetnica sam jer od šeste godine pišem i do sada sam objavila tri knjige, na srpskom i na engleskom.

Posle istorijske pobede, kaže, nastaviće da učestvuje, pre svega, u pab kvizovima, ali i televizijskim takmičenjima kada joj se ukaže prilika.

Znanje je put do nagrade

Markovićeva je i umetnica, napisla je tri knjige Foto: Privatna arhiva

Markovićeva smatra da znanje i obrazovanje i dalje imaju veliku vrednost i da mogu biti put do nagrade.

- Ne smemo dozvoliti da se značaj obrazovanja i znanja umanjuje i da se daje prednost nekim drugačijim pristupima u medijima i javnosti. Zato često citiram rečenicu koja se pripisuje Vinstonu Čerčilu. Kada je Hitler napao Veliku Britaniju, premijer Čerčil je okupio ministre da vide šta mogu da učine po tom pitanju. Na savetu za odbranu zemlje razmatrano je kako povećati fond za odbranu, na šta je jedan ministar predložio da se novac iz fonda za kulturu preusmeri u ratni budžet. Čerčil je tada svoj tompus uperio u ministra i rekao: "Ako novac iz kulture damo za odbranu, pitanje je šta onda branimo!" Mislim da i danas treba o tome razmišljati, iako smo u mirnodopskim uslovima, odnosno - baš zato i treba, od kulture sve počinje i kultura će pobediti. Hvala Kuriru što promoviše znanje i ovog puta!

Život je jedan i treba ga učiniti zabavnim

Milica je ohrabrila i druge žene da se prijave za učešće u kvizove.