Zveri se približile kućama: Gde ih je u Srbiji sve više i šta uraditi kada se pojave
- Broj šakala u 17 lovišta kojima gazduju 'Vojvodinašume' porastao je sa oko 800 na oko 4.200 za 12 godina, a najviše ih ima uz velike reke i u Vojvodini.
- Do naselja ih privlače hrana, divlje deponije i ostaci stoke, pa se sve češće pojavljuju blizu sela i gradova.
- Stručnjaci poručuju da nema mesta panici: napada na čoveka nije bilo, a pri susretu treba se udaljiti i ne ostavljati hranu u dvorištu.
Za 12 godina, broj šakala u 17 lovišta posebne namene kojima gazduje Javna ustanova "Vojvodinašume" porastao je sa oko 800 na oko 4.200, što je povećanje od približno pet puta.
Ova procena odnosi se na lovne površine preduzeća od ukupno 109.000 hektara, a ne na celokupnu teritoriju Pokrajine. Ipak, trend njihovog približavanja kućama i mestima stanovanja postaje sve očigledniji.
Gde ih u Srbiji ima najviše i zašto se broj drastično povećao
Zlatni šakal se krajem prošlog veka ponovo raširio Panonskom nizijom. Kako objašnjava Branislav Stankov, izvršni direktor za lovstvo i ribarstvo u "Vojvodinašumama", šakali su prvo zauzeli šumske pojaseve duž velikih rečnih tokova Dunava, Save i Tise. Odatle su prešli na poljoprivredna dobra i počešljali terene u blizini sela i gradova.
Istrebljivanjem vuka sa ovih prostora, šakal je ostao bez prirodnog konkurenta i našao se na samom vrhu lanca ishrane. Zbog visoke sposobnosti reprodukcije, brze polne zrelosti i prilagođavanja grupnom lovu u čoporima, njihova populacija konstantno raste.
Organizovani i komercijalni odstrel u lovištima za sada nije dovoljan da drži potpunu kontrolu nad njihovim brojem.
Zašto priroda i deponije privlače šakale blizu gradova
Prema rečima stručnjaka, ključni razlog zašto divlje životinje prilaze kućama jeste lako dostupna hrana. Neuređena smetlišta, ostaci uginule stoke i divlje deponije u okolini naselja deluju kao magnet za šakale.
Priobalni delovi reka nude im idealno skrovište. Tako se, na primer, njihovo prisustvo i terenski uslovi očekuju na potezu uz Dunav između Novog Sada, Kamenjara i Futoga. Iako to ne znači automatizovanu potvrdu postojanja čopora na svakoj tački, gustina terena im omogućava miran prolaz i hranjenje nedaleko od ljudi.
Šta uraditi ako ih sretnete i kako zaštititi kućne ljubimce
Iz "Vojvodinašuma" ističu da mesta panici nema, jer do sada na ovom području nije zabeležen nijedan napad šakala na čoveka, a besnilo je uspešno iskorenjeno vakcinacijom. Zbog prirodnog nagona, šakal izbegava direktan kontakt s ljudima.
Ako se ipak nađete u blizini šakala ili ga primetite u blizini kuće, primenite sledeća uputstva:
- Odmaknite se i pustite ga da se sam povuče
- Poseban oprez preporučuje se vlasnicima pasa u priobalnim i ruralnim zonama. Pse u večernjim satima i tokom noći izvodite na povocu, jer manji psi mogu postati meta ili izazvati reakciju predatora
- Uklonite hranu za domaće životinje ili pse iz dvorišta, jer miris lako privlači predatore
- Uklanjanjem nelegalnog otpada i smetlišta u blizini kuća direktno se ukida glavne izvore koji ih privlače ka naseljima