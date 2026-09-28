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Za 12 godina, broj šakala u 17 lovišta posebne namene kojima gazduje Javna ustanova "Vojvodinašume" porastao je sa oko 800 na oko 4.200, što je povećanje od približno pet puta.

Ova procena odnosi se na lovne površine preduzeća od ukupno 109.000 hektara, a ne na celokupnu teritoriju Pokrajine. Ipak, trend njihovog približavanja kućama i mestima stanovanja postaje sve očigledniji.

Gde ih u Srbiji ima najviše i zašto se broj drastično povećao

Zlatni šakal se krajem prošlog veka ponovo raširio Panonskom nizijom. Kako objašnjava Branislav Stankov, izvršni direktor za lovstvo i ribarstvo u "Vojvodinašumama", šakali su prvo zauzeli šumske pojaseve duž velikih rečnih tokova Dunava, Save i Tise. Odatle su prešli na poljoprivredna dobra i počešljali terene u blizini sela i gradova.

Istrebljivanjem vuka sa ovih prostora, šakal je ostao bez prirodnog konkurenta i našao se na samom vrhu lanca ishrane. Zbog visoke sposobnosti reprodukcije, brze polne zrelosti i prilagođavanja grupnom lovu u čoporima, njihova populacija konstantno raste.

Organizovani i komercijalni odstrel u lovištima za sada nije dovoljan da drži potpunu kontrolu nad njihovim brojem.

Foto: Juan Carlos Munoz/Shutterstock

Zašto priroda i deponije privlače šakale blizu gradova

Prema rečima stručnjaka, ključni razlog zašto divlje životinje prilaze kućama jeste lako dostupna hrana. Neuređena smetlišta, ostaci uginule stoke i divlje deponije u okolini naselja deluju kao magnet za šakale.

Priobalni delovi reka nude im idealno skrovište. Tako se, na primer, njihovo prisustvo i terenski uslovi očekuju na potezu uz Dunav između Novog Sada, Kamenjara i Futoga. Iako to ne znači automatizovanu potvrdu postojanja čopora na svakoj tački, gustina terena im omogućava miran prolaz i hranjenje nedaleko od ljudi.

Šta uraditi ako ih sretnete i kako zaštititi kućne ljubimce

Iz "Vojvodinašuma" ističu da mesta panici nema, jer do sada na ovom području nije zabeležen nijedan napad šakala na čoveka, a besnilo je uspešno iskorenjeno vakcinacijom. Zbog prirodnog nagona, šakal izbegava direktan kontakt s ljudima.

Ako se ipak nađete u blizini šakala ili ga primetite u blizini kuće, primenite sledeća uputstva: